La Guardia Civil rescata a un perro que había quedado atrapado en la zona calcinada por el incendio de Los Gallardos

La Guardia Civil ha comenzado este domingo, después de que los Bomberos declarasen estabilizado el incendio, las labores para localizar y recuperar mascotas en zonas afectadas por el incendio. Junto con la Protectora de Animales FURIA, que está coordinando la gestión con el resto de protectoras, los agentes han rescatado este domingo a un perro que había quedado atrapado por las llamas.

A su vez, la Guardia Civil ha confirmado que las labores de rastreo y reconocimiento sobre el terreno en las áreas calcinadas por el incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería), que se ha cobrado la vida de doce personas, han concluido de manera oficial este domingo sobre las 14:00 horas sin localizar a ninguna víctima más.

Según han confirmado a EFE fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, el cierre de estas batidas consolida el balance humano del siniestro en esas doce víctimas mortales, ocho desaparecidos oficiales y ocho heridos, cuatro de los cuales permanecen ingresados en estado grave en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Fin de las batidas

A pesar de la finalización de las labores de batida en el perímetro general, el instituto armado mantiene un control de acceso sobre el municipio de Bédar (Almería), considerado la "zona cero" de la tragedia humana. Actualmente, la entrada a esta localidad se encuentra restringida única y exclusivamente a los familiares de los residentes, por lo que está prohibido el paso a personas externas.

El fin de las batidas reafirma la previsión adelantada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre la confianza técnica del operativo en que no hubiera nuevos hallazgos.

Asimismo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya había revelado esta misma mañana que una de las alertas de búsqueda generadas durante el rastreo se resolvió de forma positiva tras localizar con vida a una persona a la que inicialmente se daba por desaparecida.

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Las autoridades mantienen ahora el foco en el complejo proceso de identificación de las doce víctimas mortales. Aunque el departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha obtenido sus perfiles genéticos, la confirmación oficial continúa a la espera del cotejo de ADN con los familiares que se están desplazando a España