Conflicto con el profesorado
Niubó mantiene más de cien reuniones con centros educativos para "rebajar el malestar"
La Assemblea Educativa de Catalunya ha acordado convocar otra jornada de huelga en los centros públicos el 8 de septiembre
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La consellera de Educación de la Generalitat, Esther Niubó, ha mantenido más de cien reuniones con equipos y direcciones de centros educativos catalanes para "rebajar el malestar" en las aulas y recuperar la confianza después de las movilizaciones y las veintitrés huelgas del sector de los últimos meses. Acabado el curso, Niubó ha llevado a cabo esos encuentros, que se prolongarán hasta finales de julio y que continuarán con la reanudación de las clases.
En declaraciones a los medios, la consellera ha agradecido la "participación e implicación de todos estos profesionales" y ha explicado que, desde esta escucha activa, les están trasladadando retos del sistema educativo y problemáticas del día a día. "Desde esta proximidad, podemos ver que hay elementos a mejorar", ha indicado, a la vez que ha constatado "una gran vocación de servicio público".
Niubó se declara "consciente del malestar" que hay en el sector educativo, pero también aprecia entre el profesorado "ganas de contribuir a fortalecer el sistema, a mejorarlo". Entre los temas que aparecen en esas reuniones, ha destacado todo lo que tiene que ver "con el refuerzo y la reorientación de los recursos en relación con la atención a la diversidad".
También ha apuntado que en las reuniones se aborda la reducción de burocracia para que los profesionales tengan "más tiempo para enseñar". "Estamos hablando también del estado de las infraestructuras. Creo que estamos en un momento importante, porque gracias a la aprobación de presupuestos se están haciendo inversiones que se habían perdido después de años de desinversión", ha indicado.
Otras cuestiones planteadas tienen que ver con la agilización del procedimiento de sustitución cuando hay bajas de profesorado, así como el reto de la digitalización y la inteligencia artificial "y cómo está impactando en las aulas, especialmente en secundaria".
Otra jornada de huelga
Las declaraciones de Niubó llegan un día después de conocerse que el inicio del curso educativo en Catalunya podría volver a ser movido. La escuela pública catalana afrontará el inicio del próximo curso con una jornada de huelga. La Assemblea Educativa de Catalunya (AEC), integrada por docentes, personal de atención educativa, profesionales del ocio educativo y representantes sindicales, ha acordado convocar un paro en los centros públicos el 8 de septiembre, coincidiendo con el primer día lectivo del curso 2026-2027.
La decisión se adoptó el sábado durante la séptima asamblea de la AEC, celebrada en Sant Celoni y a la que asistieron unas 80 personas, entre representantes de asambleas territoriales, docentes, personal de atención educativa, trabajadores del ocio educativo y miembros de USTEC, CGT, la Intersindical, CNT y COS.
Estas organizaciones sindicales, que no firmaron el acuerdo alcanzado en su día con el Departament d’Educació, son las que tienen capacidad legal para formalizar la convocatoria de huelga. La portavoz de la AEC, Mònica Rodrigo, advirtió de que el inicio del curso no se desarrollará con normalidad si el Govern no atiende antes las demandas de la comunidad educativa.
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