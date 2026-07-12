En el Alt Empordà
Detenido un camionero por incumplir una orden de alejamiento tras ser denunciado por lanzar una colilla encendida en la AP-7
El conductor fue detenido después de que los Mossos comprobaran que incumplía una orden de alejamiento por violencia de género
Tirar colillas por la ventanilla ya está considerado como una infracción muy grave
Los Mossos d’Esquadra denunciaron el pasado 8 de julio a un camionero de 52 años por lanzar una colilla encendida por la ventanilla mientras circulaba por la AP-7, a la altura de Llers, en el Alt Empordà.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 23.00 horas, cuando un bombero fuera de servicio observó la infracción y avisó a la policía catalana. Varias patrullas iniciaron la búsqueda del vehículo, que fue localizado poco después en la carretera N-II, en Agullana.
En el interior del camión viajaban el conductor y una mujer. Los agentes identificaron a ambos ocupantes y denunciaron al hombre por arrojar el cigarrillo encendido desde el vehículo. La infracción está castigada con una multa de 500 euros y la retirada de seis puntos del permiso de conducir.
Al comprobar los datos de los ocupantes, los Mossos constataron que el camionero tenía vigente una orden de alejamiento respecto a la mujer que viajaba con él. La medida había sido dictada por un juzgado de Benidorm en el marco de un caso de violencia de género.
El hombre fue detenido por un presunto delito de quebrantamiento de una orden judicial. El arrestado, que tenía antecedentes en España, pasó el 9 de julio a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Figueres.
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