Detenido un camionero por incumplir una orden de alejamiento tras ser denunciado por lanzar una colilla encendida en la AP-7

Los Mossos d’Esquadra denunciaron el pasado 8 de julio a un camionero de 52 años por lanzar una colilla encendida por la ventanilla mientras circulaba por la AP-7, a la altura de Llers, en el Alt Empordà.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23.00 horas, cuando un bombero fuera de servicio observó la infracción y avisó a la policía catalana. Varias patrullas iniciaron la búsqueda del vehículo, que fue localizado poco después en la carretera N-II, en Agullana.

En el interior del camión viajaban el conductor y una mujer. Los agentes identificaron a ambos ocupantes y denunciaron al hombre por arrojar el cigarrillo encendido desde el vehículo. La infracción está castigada con una multa de 500 euros y la retirada de seis puntos del permiso de conducir.

Al comprobar los datos de los ocupantes, los Mossos constataron que el camionero tenía vigente una orden de alejamiento respecto a la mujer que viajaba con él. La medida había sido dictada por un juzgado de Benidorm en el marco de un caso de violencia de género.

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El hombre fue detenido por un presunto delito de quebrantamiento de una orden judicial. El arrestado, que tenía antecedentes en España, pasó el 9 de julio a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Figueres.