Claudia Márquez, socorrista (17 años): "Hay jóvenes preparados para trabajar, pero faltan oportunidades"

Con tan solo 17 años, Claudia Márquez, socorrista cacereña, comenzó este verano la búsqueda de un empleo con un objetivo claro, ganar una mayor independencia económica, costearse sus propios gastos personales y dar sus primeros pasos en el mundo laboral. A su edad, considera importante adquirir experiencia y asumir nuevas responsabilidades que le permitan crecer tanto a nivel personal como profesional.

Su vida siempre ha estado estrechamente ligada al deporte y, especialmente, al salvamento y socorrismo. Desde hace años forma parte del club ADN Cáceres, disciplina que se ha convertido en una de sus grandes pasiones y en mucho más que una actividad deportiva. Para ella, el deporte representa una vía de bienestar y equilibrio, no solo físico, sino también mental. Aunque durante esta temporada no se ha sentido con la preparación física necesaria para competir, Claudia decidió continuar vinculada a este ámbito desde otra perspectiva. Por ello, comenzó a desempeñar labores como buzo de seguridad en competiciones de salvamento y socorrismo, una experiencia que le ha permitido mantenerse conectada con el deporte que le apasiona mientras continúa aprendiendo y adquiriendo experiencia dentro del sector.

La seguridad como prioridad

Para conocer más de cerca una profesión que cada verano despierta un mayor interés entre los jóvenes, hablamos con Márquez sobre la realidad del trabajo de socorrista y las responsabilidades que implica desempeñar esta labor. Durante la conversación, una de las primeras cuestiones abordadas fue conocer cuáles son las principales funciones que desempeña un socorrista y qué tareas forman parte de su trabajo diario. "La principal responsabilidad es velar por la seguridad de todas las personas que se encuentran en la piscina. Nuestro trabajo consiste en estar atentos y prevenir cualquier situación de riesgo, ya que, en caso de accidente, somos quienes debemos actuar de manera inmediata. Si se produce una situación grave, nuestra intervención puede ser determinante, por lo que también tenemos la responsabilidad de aplicar los primeros auxilios cuando sea necesario".

Faltas de respeto y situaciones de tensión

Por otro lado, Márquez reconoce que, afortunadamente, todavía no ha tenido que hacer frente a incidentes graves relacionados con rescates o emergencias médicas durante este verano. Sin embargo, señala que las situaciones más complicadas a las que se ha enfrentado han estado relacionadas con el trato recibido por parte de algunas personas usuarias de la piscina. Según explica, en determinadas ocasiones se ha encontrado con faltas de respeto motivadas por factores como su edad, su condición de mujer u otras circunstancias. Asimismo, asegura que también se han producido enfrentamientos dentro del recinto, situaciones que incluso han requerido la intervención de las autoridades. Aun así, destaca que los socorristas deben mantener siempre la calma y actuar con profesionalidad, independientemente de la situación a la que se enfrenten.

Más allá de saber nadar

Márquez destaca que, más allá de la formación técnica y los conocimientos en primeros auxilios, existen una serie de cualidades y habilidades personales fundamentales para desempeñar correctamente la labor de socorrista. "Lo primero, y quizá lo más evidente, es saber nadar, pero no basta únicamente con eso, también es fundamental saber realizar un rescate dentro del agua. Al final, no es lo mismo atender un accidente en tierra que intervenir cuando una persona se encuentra en el agua, porque en esas situaciones no solo puede estar en riesgo la vida de la víctima, sino también la del propio socorrista. Por eso es muy importante saber mantener la calma y actuar con seguridad, ya que incluso en una situación de peligro personal esa capacidad puede ser clave hasta la llegada de los equipos de emergencia. Además, considero que también es necesario estar en buena forma física y ser una persona asertiva, porque hay situaciones complicadas o enfrentamientos en los que hay que saber mantener la postura y actuar con profesionalidad. Al final, estamos desempeñando un trabajo y debemos comportarnos como tal".

Jóvenes preparados, pero con menos oportunidades

Por último, Márquez quiso lanzar un mensaje centrado en la prevención y la importancia de la responsabilidad durante el baño. En este sentido, insiste en que muchas situaciones de riesgo pueden evitarse si las personas respetan las normas establecidas y siguen las indicaciones del personal de vigilancia. "Lo más importante es respetar las normas de la piscina y, sobre todo, hacer caso cuando el socorrista llama la atención. Muchas veces tenemos que intervenir por situaciones muy comunes, como hacer mortales o incumplir determinadas normas de baño, y son conductas que no solo ponen en riesgo a quien las realiza, sino también al resto de personas".

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Asimismo, la joven considera que actualmente existe un gran número de personas preparadas para desempeñar esta profesión, especialmente entre los más jóvenes. Sin embargo, señala que las dificultades aparecen a la hora de acceder a un puesto de trabajo. "Creo que hay muchos jóvenes de 16 o 17 años que están capacitados para trabajar como socorristas. El problema no está en la falta de personas preparadas, sino en que muchas empresas o ayuntamientos buscan perfiles con más experiencia o con mayor edad".

Fuente: El Periódico de Extremadura