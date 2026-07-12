Los bomberos buscan a un hombre de 60 años desaparecido en Villaviciosa tras una fiesta familiar

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) coordinan desde este mediodía un dispositivo de búsqueda de un hombre de 60 años desaparecido en Castiello de Selorio, en el concejo de Villaviciosa, según fuentes del 112 Asturias y de la Guardia Civil.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 13:51 horas, tras ser informado por el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil de que el hombre había participado el día anterior en un encuentro familiar y había sido visto por última vez a primera hora de la mañana de este domingo.

En el operativo participan el jefe de Bomberos de la Zona Oriente, efectivos del parque de Villaviciosa, la Unidad Canina y la Unidad de Drones del SEPA. Central COS, de la Guardia Civil de Asturias envía en un principio a la patrulla de Villaviciosa, CUCO, GREIM, servicio Cinológico y patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de la Guardia Civil de Gijón, que con el dispositivo del 112, iniciaan dispositivo de búsqueda.

La búsqueda se ha dividido en dos sectores al este del punto donde fue visto por última vez, uno de ellos integrado por parte de la Unidad Canina de Rescate del Principado de Asturias (UCRPA), mientras que el segundo lo forman el resto de la UCRPA, bomberos de la zona y la unidad canina de la Guardia Civil.

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Además, está previsto que un helicóptero de la Guardia Civil sobrevuele la zona entre las 15:30 y las 17:30 horas y, posteriormente, intervenga el Grupo de Rescate del SEPA a bordo del helicóptero medicalizado para reforzar las labores de localización.