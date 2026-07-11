Nueva herramienta
WhatsApp añade una función que facilita la incorporación de nuevos miembros a los grupos
La aplicación permite que quienes se incorporen a una conversación grupal puedan acceder al contexto reciente del chat sin necesidad de que otros usuarios les pongan al día
WhatsApp ha incorporado una nueva función para los chats grupales que facilita la llegada de nuevos participantes a las conversaciones. La herramienta permite compartir parte del historial reciente de un grupo con las personas que se unen a él, evitando que tengan que ponerse al día mediante resúmenes o mensajes reenviados por otros usuarios.
La novedad introduce una opción denominada "Historial de mensajes", que aparece en el momento de añadir a un nuevo miembro a un grupo. Cuando esta función está activada, el usuario que se incorpora puede acceder a los últimos 100 mensajes enviados antes de su entrada al chat, lo que le permite conocer el contexto de la conversación desde el primer momento.
Hasta ahora, las personas que se unían a un grupo solo podían ver los mensajes enviados a partir de su incorporación, por lo que en muchas ocasiones desconocían información relevante compartida previamente por el resto de participantes.
Una incorporación más sencilla a los grupos
Con esta herramienta, WhatsApp busca facilitar la integración de nuevos usuarios en grupos familiares, laborales, educativos o vecinales, donde las conversaciones suelen acumular una gran cantidad de información antes de que una persona se una al chat.
La función también ofrece mayor flexibilidad a los usuarios, ya que la decisión de compartir o no el historial reciente recae en quien añade al nuevo integrante. Además, el acceso está limitado a los últimos 100 mensajes, por lo que no se comparte el historial completo de la conversación.
Cuando se activa esta opción, WhatsApp informa al resto de participantes de que el historial reciente ha sido compartido con el nuevo miembro, indicando además el momento a partir del cual puede consultar los mensajes.
Con esta incorporación, la plataforma continúa ampliando las herramientas disponibles para los chats grupales, uno de los formatos más utilizados dentro de la aplicación de mensajería, con el objetivo de hacer las conversaciones más accesibles y sencillas para todos sus participantes.
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