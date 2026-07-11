Un paciente patea y escupe a una médica y una enfermera de un centro de salud de Ibiza

Una médica y una enfermera del centro de salud de Sant Antoni sufrieron una violenta agresión la noche de este viernes, según ha comunicado el Área de Salud de Ibiza y Formentera. Los hechos sucedieron a última hora de la noche de ayer, cuando un paciente “propinó una patada” a una de las doctoras del centro y, además, “escupió a una enfermera”. Por si esto no hubiera sido suficiente, el usuario agredió también al personal del servicio SAMU 061 que en esos momentos se encontraba en el ambulatorio.

El agresor es un hombre de nacionalidad rumana al que, tras dar la voz de alarma desde el centro, detuvieron los agentes de la Policía Local de Sant Antoni que acudieron a la llamada. Según detallan desde la gerencia sanitaria, “la actuación del personal de seguridad del centro de salud de Sant Antoni resultó fundamental” para contener al agresor.

La médica víctima de la agresión ya ha comunicado que interpondrá una denuncia contra el hombre.

Desde el Área de Salud condenan “con absoluta firmeza ésta y todas las agresiones al personal sanitario en el ejercicio de su labor”. De la misma manera, ha anunciado que pone a disposición de las sanitarias y del resto de los agredidos “todo el sistema de respuesta ante agresiones, además de ofrecer todo el apoyo que sea necesario”.

De droga caníbal a borrachos en Nochevieja: las agresiones en el centro de salud de Sant Antoni

Ésta no es la primera agresión que sufre el personal del centro de salud de Sant Antoni. El año pasado, de hecho, el Sindicato Médico de Balears (Simebal) convocó una concentración de protesta a las puertas del ambulatorio de Portmany después de que dos sanitarias sufrieran una agresión mientras desempeñaban su labor. El centro tiene un amplio historial de pacientes agitados que acaban agrediendo al personal.

En mayo de 2016, un turista británico entró en el centro y empezó a proferir insultos a los profesionales y a abrir todas las puertas que encontraba con una actitud violenta, sin hacer caso a los profesionales, del centro, que tuvieron que llamar a la policía. Mientras los agentes llegaban, ayudados por un familiar de un paciente, lo retuvieron. Uno de los médicos sufrió una lesión en la rodilla.

Ese mismo año, en Nochevieja, un chico de 17 años que estaba borracho agredió a un celador.

El 1 de junio de 2014 un hombre borracho y que, según explicaron después los sanitarios del centro, parecía haber tomado la droga 'caníbal' llegó al centro de salud en un estado «tremendamente agresivo». Incluso estando esposado y con varios policías manteniéndolo boca abajo sobre la camilla, se revolvió y, «con una mirada que ponía los pelos de punta», trató de abalanzarse sobre la enfermera.

En julio de 2010 un hombre fue condenado a un año de cárcel por el Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza por empujar contra una vitrina a la enfermera del centro de salud de Sant Antoni que le estaba haciendo una cura.

En diciembre de 2008 el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza condenó a dos años y medio de prisión a un hombre que intentó agredir en su consulta a una médico de familia del centro de salud de Sant Antoni.

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Más recientemente, el 5 de noviembre de 2019, una médico de este mismo centro de salud denunció haber sufrido insultos racistas después de hacerle una receta electrónica a una paciente y explicarle que no se la daba en papel porque ya estaba todo metido en su tarjeta sanitaria. Acto seguido, «comenzó a insultarla diciéndole: ‘Vete a tu país, negra de mierda, inútil, ¿qué haces aquí?’». Los improperios fueron acompañados por un escupitajo.