Trump reduce la protección para los hábitats de especies en peligro de extinción

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha modificado la definición de "daños" al medio ambiente que supone una rebaja de las restricciones a la tala, la minería, las prospecciones y la explotación de yacimientos del subsuelo en detrimento de la protección de hábitats naturales de especies en peligro de extinción.

La definición atañe a la Ley de Especies en Peligro y al criterio con el que las administraciones aplican la norma, ya que a partir de ahora se permitirán las actividades industriales en estos hábitats siempre que no haya daños físicos directos para los animales en peligro de extinción.

Una ley de 1973

Desde las organizaciones ecologistas han advertido de que la destrucción del hábitat implicaría la extinción de algunas de las especies en peligro con esta modificación de una ley histórica que data de 1973.

Sin embargo, Washington asegura que están devolviendo a la norma su intención original porque consideran que la definición de "daño" anterior suponía un perjuicio para el derecho de propiedad. "Durante años las agencias federales se aprovechaban de la ley para obstruir un uso legítimo de las tierras y lastrar a las familias y empresas estadounidenses", ha argumentado el secretario del Interior, Doug Burgum, en un comunicado.

Oposición de los ecologistas

Este cambio tiene su origen en abril de 2025 y ha salido adelante pese a la oposición de los ecologistas. "Es una de las iniciativas más terribles para dañar la vida salvaje en la historia de estadounidense, además de un regalo para los barones del petróleo y las empresas de minería extranjeras", ha apuntado el director ejecutivo del Centro para las Prioridades Occidentales, Aaron Weiss, citado por la cadena pública estadounidense NPR.

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La Ley de Especies en Peligro sería la principal causa de la recuperación de la población de animales emblemáticos como el águila calva, el caimán americano o el cóndor de California cuando estaban al borde de la extinción. En el primer mandato de Trump ya se derogaron varias provisiones de la norma, pero los cambios fueron revertidos durante el mandato de Joe Biden.