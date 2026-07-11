Su "línea roja"
El Sindicat de Llogateres solo apoyará la ley contra la especulación si se aplica a todos los municipios tensionados
La organización alerta de que el redactado actual puede generar "falsas expectativas" porque no implicaría cambios inmediatos
Propietarios e inquilinos chocan por la ley catalana contra la compra de vivienda especulativa: "es una aberración jurídica"
El Sindicat de Llogateres de Catalunya ha fijado este sábado su "línea roja" para apoyar la proposición de ley que se tramita en el Parlament con el objetivo de combatir la especulación inmobiliaria. La organización solo avalará la norma si contempla su aplicación directa en todos los municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado.
La iniciativa ha sido impulsada por los Comuns y cuenta con el compromiso del PSC de apoyarla. Sin embargo, el sindicato advierte de que el redactado actual puede generar "falsas expectativas", ya que, a su juicio, "no supondría ningún cambio inmediato".
El Parlament ha tramitado por la vía rápida la proposición de ley, que plantea que los ayuntamientos situados en zonas tensionadas puedan limitar la compra especulativa de viviendas mediante el planeamiento urbanístico.
Riesgo de retrasos por los trámites municipales
La asamblea plenaria del Sindicat de Llogateres de Catalunya ha acordado este sábado su posición respecto a la norma. Según la organización, con el redactado actual, la aplicación de las limitaciones dependería de largos procesos burocráticos en cada municipio, que, además, podrían quedar paralizados por la convocatoria electoral.
El sindicato considera que trasladar todo el peso de la aplicación de la ley a los consistorios no solo retrasaría su entrada en vigor, sino que también podría ponerla en peligro ante futuros cambios de gobierno.
"Cargar este volumen de trabajo a los ayuntamientos no solo retrasaría la aplicación de la norma, sino que directamente la pondría en riesgo ante futuros cambios políticos", ha advertido la organización.
Por este motivo, el Sindicat de Llogateres reclama que la limitación se aplique de manera automática en todos los municipios con el mercado de la vivienda tensionado, sin necesidad de que cada consistorio tenga que modificar previamente su planeamiento urbanístico.
La organización también ha aprobado presentar en los próximos días ante la Conselleria de Territori i Habitatge y los diferentes grupos parlamentarios un informe jurídico elaborado por expertos que, según sostiene, demuestra la viabilidad legal de una aplicación directa de la medida.
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