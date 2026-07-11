Las pruebas descartan la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en el paciente ingresado en el Clínic

Las pruebas realizadas al paciente ingresado en el Hospital Clínic de Barcelona con síntomas compatibles con la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo han dado negativo. El enfermo se encuentra en buen estado de salud y permanecerá bajo estudio en el centro para determinar el origen del cuadro clínico que motivó su ingreso.

Como publicó ayer este diario, Salut investigaba un posible caso de esta enfermedad en Catalunya después de que una persona presentara síntomas compatibles tras haber estado en el norte de España, una zona con una mayor presencia de las garrapatas que pueden transmitir el virus.

Ante la sospecha, el paciente fue trasladado a la Unidad de Alto Tratamiento y Aislamiento (UATAN) del Hospital Clínic, donde ha permanecido a la espera de los resultados de las pruebas. Una vez descartada la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, los profesionales sanitarios continuarán realizando las exploraciones necesarias para establecer un diagnóstico.

El Departament de Salut ha subrayado que este episodio no representa ningún peligro para la población.

Una enfermedad transmitida principalmente por garrapatas

La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es una enfermedad vírica transmitida principalmente por la picadura de una garrapata infectada, sobre todo del género Hyalomma. En mucha menor medida, también puede contraerse mediante el contacto con la sangre o los tejidos de animales infectados.

La infección puede ser asintomática en una gran parte de los casos. Cuando aparecen síntomas, suele comenzar con fiebre repentina, dolor de cabeza, dolores musculares, mareos, náuseas, vómitos o diarrea. En los cuadros más graves puede provocar hemorragias y llegar a causar la muerte.

La transmisión entre personas puede producirse por contacto directo con la sangre, las secreciones u otros fluidos corporales de un paciente que presente síntomas. El riesgo aumenta en las fases más avanzadas de la enfermedad, aunque la posibilidad de contagio entre familiares y contactos cercanos se considera baja.

Sin casos confirmados en Catalunya

En España existen evidencias de circulación del virus desde 2010, cuando fue detectado en la provincia de Cáceres. El primer caso humano se identificó en 2016 y, desde entonces, se han registrado casos esporádicos, con una incidencia que no supera de media uno al año en el conjunto del Estado.

Hasta ahora no se ha confirmado ningún caso humano en Catalunya, aunque algunos estudios apuntan a una posible circulación del virus entre animales salvajes en zonas rurales muy delimitadas.

La enfermedad no dispone de una vacuna ni de un tratamiento específico. Por este motivo, los casos sospechosos requieren medidas de aislamiento y un seguimiento especializado en unidades como la del Hospital Clínic.

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La principal medida de prevención consiste en evitar las picaduras de garrapata mediante el uso de ropa cerrada y calzado adecuado en zonas rurales o boscosas. En caso de encontrar una adherida a la piel, debe retirarse con unas pinzas finas, sujetándola lo más cerca posible de la cabeza y tirando de forma suave y continua.