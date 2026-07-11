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SUSTO EN CHEMNITZ

Multado con 10 euros por cruzar un semáforo en rojo en Alemania

Ocurrió ayer, en la localidad alemana de Chemnitz, en un paso de peatones desértico, a un periodista español se le ocurrió cruzar con el semáforo en rojo, apareció un enorme policia y le multó con 10 euros.

Manuel Pecino, periodista español del Mundial de motociclismo, muestra la multa por cruzar en rojo.

Manuel Pecino, periodista español del Mundial de motociclismo, muestra la multa por cruzar en rojo. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

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Emilio Pérez de Rozas

Emilio Pérez de Rozas

SACHSENRING (Alemania) / Enviado especial
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La pregunta es bastante sencilla: ¿Qué deberían hacer las autoridades, ya no digamos la policía, de Magaluf (Mallorca) ante las barbaridades que hacen los turistas alemanes, especialmente, ahora, en tiempos de Mundial, terrazas abarrotadas, litros (casi podría decir toneladas) de cerveza y el desmadre que protagonizan todos ellos sin compasión de los nativos?

Qué deberían hacer, que tipo de multas deberían imponer, si, en Chemnitz (Sajonia, Alemania), la antigua República Democrática Alemana (RDA), cuando cruzas un paso de peatones en rojo, libres las dos calles, casi desérticas (“no, no, estaban desérticas, te lo juro”), aparece repentinamente, no se sabe de dónde, pero ahí estaba, un policía corpulento, equipado a lo ‘madelman’, pistola, esposas y porra al cinto, te arrincona “correctamente” en la acera y te multa con 10 euros por haber cruzado en rojo.

“Fue ayer, una vez terminado el trabajo en la sala de prensa del cricuito de Sachsenring”, explica Manuel Pecino, uno de los periodistas españoles más veteranos y expertos del ‘paddock’ del Mundial de motociclismo. “Iba al encuentro de Giovanni Zamagni, de Sky Italia TV, para ir a cenar. Serían, más o menos, las ocho de la tarde y al cruzar una de las calles de Chemnitz, una esquina absolutamente desértica, a un lado y otro, cruce un paso de peatones, en rojo, sí, sí, en rojo, como hacemos todos habitualmente ¿no? en cualquier ciudad ¿de España?, no, del mundo”.

El recibo de la multa por cruzar un semáforo de peatones en rojo.

El recibo de la multa por cruzar un semáforo de peatones en rojo. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Pecino me cuenta, solo como matización de su ‘irresponsable’ acción que él nunca cruza en rojo aunque estén las dos calles, el cruce, el paso de peatones desértico estando el semáforo en rojo, “si hay algún niño o familia con niños esperando cruzar en uno de los lados del paso de peatones, porque siempre pienso que sus padres o sus abuelos le están enseñando que solo se puede cruzar en verde”.

Pero lo de anoche le llamó poderosamente la atención. “En serio, no había nadie en 50 metros a la redonda; bueno, sí, yo y el inmenso policía”. Y Pecino cruzó, repito, como hubiésemos cruzado todos (si haber niños esperando) en cualquier ciudad del mundo.

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Alemania es Alemania. Pero, sí, no dejo de pensar en el desmadre que protagonizan los alemanes en Magaluf. El policía llamó la atención de Pecino, le retuvo en la acera, le dijo que lo debía multar y a mi amigo lo único que se le ocurrió fue pedirle un recibido, que está firmado por la Policia Libre del Estado de Sajonia. No porque sospechase nada, que va, que va, simplemente para tener un recuerdo, “para poder contarles a mis hijos, a familia, a mis amigos que una vez, en Alemania, me multaron por cruzar un paso de peatones en rojo”.

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