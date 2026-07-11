Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España - BélgicaIncendio AlmeríaLos GallardosJuanma MorenoRyanairOla de calorBarcelonaCatalunyaVolkswagenNotas de corte 2026 Catalunya
instagramlinkedin

El azote del verano

Incendios hoy, 11 de julio, en Almería, Catalunya y España: consulta el mapa con los principales fuegos activos

Incendio en Almería, en directo: última hora de los fallecidos en Los Gallardos y otros fuegos activos en Catalunya y resto de España | DIRECTO

El incendio en el Anoia (Barcelona).

El incendio en el Anoia (Barcelona). / Acn / Jordi Borràs

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con el verano, el riesgo de incendios forestales se incrementa en buena parte de Catalunya y el resto de España, favorecido por las altas temperaturas, la baja humedad, la sequedad acumulada de la vegetación y los episodios de viento. En estas condiciones, cualquier foco puede propagarse con rapidez y convertirse en una emergencia de gran alcance, especialmente en zonas rurales, forestales o próximas a núcleos habitados.

Durante los meses de más calor, los servicios de emergencias mantienen una vigilancia constante sobre los principales incendios activos, en los que la evolución de las llamas puede cambiar en cuestión de horas. La localización de los focos, su perímetro, la intensidad del fuego y las condiciones meteorológicas son factores clave para seguir la afectación sobre el territorio y anticipar posibles riesgos para la población y el medio natural.

Incendios activos en Catalunya hoy

En Catalunya, la jornada vuelve a estar marcada por la atención sobre el riesgo de incendios en un territorio especialmente vulnerable durante los meses de verano, con áreas forestales próximas a zonas habitadas, masas de vegetación expuestas al calor y unas condiciones que se pueden alterar rápidamente según el viento y la humedad. La vigilancia de los focos activos y de las zonas de mayor riesgo resulta clave para seguir la afectación sobre el territorio y anticipar posibles cambios en la emergencia.

Incendios activos en España

En el conjunto de España, la campaña estival vuelve a situar los incendios forestales entre los principales riesgos ambientales y de protección civil, especialmente en un territorio expuesto a episodios de calor intenso, sequedad acumulada y cambios bruscos de viento. Sin ir más lejos, la primera gran ola de calor del verano dejó en el mes de junio un balance total de 212 muertes prematuras en todo el país y temperaturas que alcanzaron los 45 grados centígrados, habiéndose registrado además los dos días más cálidos de este mes desde que existen datos.

Noticias relacionadas

El incendio de La Bisbal, estabilizado en un 70 %, quema una casa y una masía, sin heridos

El incendio de La Bisbal, estabilizado en un 70 %, quema una casa y una masía, sin heridos / Bombers / DDG

Asimismo, los precedentes recientes muestran la capacidad de estos fuegos para extenderse con rapidez y alcanzar una elevada afectación territorial: en 2022, uno de los años más complicados de la última década, ardieron más de 267.000 hectáreas de superficie forestal y se registraron 57 grandes incendios, según los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica. En este contexto, el seguimiento de los focos activos permite medir la evolución de una emergencia que puede cambiar en pocas horas y movilizar recursos en distintos puntos del país.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El colegio de psicólogos catalanes investiga a la terapeuta de los Andic por posible intrusismo profesional y mala praxis
  2. Dan Buettner, experto en longevidad: 'Las personas que más viven no solo hacen más ejercicio, están construyendo amistades, comunidad y alegría
  3. Incendios en Catalunya y resto de España hoy, en directo: última hora de los fuegos activos en La Bisbal, Anoia, Sentmenat y Perpinyà
  4. Notas de corte 2026 en Catalunya: buscador y lista por carreras
  5. Notas de corte 2026 en Barcelona: buscador y lista por carreras
  6. Tengo 87 años y mi hija quería llevarme a una residencia: 'Lloré porque no sabía qué hacer, porque ninguna opción me parecía bien, porque sentía que se me estaban acabando las opciones. El mundo ya no tenía sitio para mí tal y como era
  7. Notas de corte 2026 en Catalunya: Baja Medicina y la titulación con la nota más alta es el doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales en la UAB
  8. Un estudio apunta a que la vitamina D ayuda a la recuperación de los pacientes tras un ictus

Incendios hoy, 11 de julio, en Almería, Catalunya y España: consulta el mapa con los principales fuegos activos

Incendios hoy, 11 de julio, en Almería, Catalunya y España: consulta el mapa con los principales fuegos activos

Sigue fuera de control el incendio en Los Gallardos (Almería), en el que han muerto 12 personas y 23 están desaparecidas

Sigue fuera de control el incendio en Los Gallardos (Almería), en el que han muerto 12 personas y 23 están desaparecidas

¿No te gusta el fútbol? La psicología de quedarse fuera de la conversación del Mundial

¿No te gusta el fútbol? La psicología de quedarse fuera de la conversación del Mundial

Un alga de toxicidad nunca vista mata a cientos de miles de animales en Australia

Un alga de toxicidad nunca vista mata a cientos de miles de animales en Australia

¿Cuántas olas de calor habrá este verano en España? Así ha cambiado la crisis climática el tablero de juego de la canícula

¿Cuántas olas de calor habrá este verano en España? Así ha cambiado la crisis climática el tablero de juego de la canícula

Vídeo | Las claves del incendio de Los Gallardos y cómo evitar otra tragedia

Vídeo | Las claves del incendio de Los Gallardos y cómo evitar otra tragedia

Al menos 12 muertos en el trágico incendio que convirtió Los Gallardos en una ratonera: "Era el mismísimo infierno"

Al menos 12 muertos en el trágico incendio que convirtió Los Gallardos en una ratonera: "Era el mismísimo infierno"

Investigan un posible caso de fiebre hemorrágica Crimea-Congo en Catalunya

Investigan un posible caso de fiebre hemorrágica Crimea-Congo en Catalunya