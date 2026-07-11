Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España - BélgicaIncendio AlmeríaLos GallardosJuanma MorenoRyanairOla de calorBarcelonaCatalunyaVolkswagenNotas de corte 2026 Catalunya
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Incendio forestal en Los Gallardos (Almería), última hora en directo: cifra de muertos, heridos, desaparecidos y causa del fuego

Mueren al menos 12 personas en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Más de 84.000 personas han tenido que confinarse por incendios en Catalunya en menos de una semana: "Algunas no hacen caso y deciden huir por su cuenta"

Tragedia en Los Gallardos (Almería): carrera contra el reloj para extinguir el fuego

Tragedia en Los Gallardos (Almería): carrera contra el reloj para extinguir el fuego

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jordi Grífol

Víctor Vargas Llamas

Beatriz Pérez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España, como Almería, donde han muerto al menos 12 personas, según el balance provisional.

En Catalunya, en las últimas horas, los bomberos han dado por controlado el fuego de Les Gavarres y han logrado estabilizar los de Sentmenat, Aiguamúrcia (Tarragona), Navarcles (Bages) y Gavà.

Actualizar
Ver más

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Luismi Pérez, meteorólogo: 'Si se cumplen las previsiones, la semana que viene da miedo el calor que se prevé para España
  2. El colegio de psicólogos catalanes investiga a la terapeuta de los Andic por posible intrusismo profesional y mala praxis
  3. Al menos 12 muertos en un incendio forestal en Los Gallardos (Almería)
  4. Dan Buettner, experto en longevidad: 'Las personas que más viven no solo hacen más ejercicio, están construyendo amistades, comunidad y alegría
  5. Incendios en Catalunya y resto de España hoy, en directo: última hora de los fuegos activos en La Bisbal, Anoia, Sentmenat y Perpinyà
  6. Incendio de Almería: el 'factor burbuja' de la comunidad británica residente en la zona se convirtió en una trampa mortal
  7. Catalunya se despide este viernes de la segunda ola de calor del verano y se prepara para la tercera a partir del domingo
  8. Notas de corte 2026 en Catalunya: buscador y lista por carreras

Directo | Evoluciona "relativamente bien" el incendio en Los Gallardos (Almería) en el que han muerto 12 personas y 23 personas sin localizar

Directo | Evoluciona "relativamente bien" el incendio en Los Gallardos (Almería) en el que han muerto 12 personas y 23 personas sin localizar

Multado con 10 euros por cruzar un semáforo en rojo en Alemania

Multado con 10 euros por cruzar un semáforo en rojo en Alemania

Detonan un proyectil de aviación francés localizado en una cala del Port de la Selva

Detonan un proyectil de aviación francés localizado en una cala del Port de la Selva

El modelo de Los Gallardos se repite en una veintena de pueblos valencianos

El modelo de Los Gallardos se repite en una veintena de pueblos valencianos

Teresa Comellas, mejor estudiante de Selectividad de Baleares: "La educación en catalán solo enriquece, no limita"

Teresa Comellas, mejor estudiante de Selectividad de Baleares: "La educación en catalán solo enriquece, no limita"

El error que puede hacer que te pierdas el eclipse solar total del 12 de agosto, aunque estés en una zona de totalidad

El error que puede hacer que te pierdas el eclipse solar total del 12 de agosto, aunque estés en una zona de totalidad

Mucho peligro con los toros de Escolar en el quinto encierro de los Sanfermines

Mucho peligro con los toros de Escolar en el quinto encierro de los Sanfermines

En imágenes | Quinto encierro de los Sanfermines 2026