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Incendio forestal en Los Gallardos (Almería), última hora en directo: cifra de muertos, heridos, desaparecidos y causa del fuego
Mueren al menos 12 personas en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)
Más de 84.000 personas han tenido que confinarse por incendios en Catalunya en menos de una semana: "Algunas no hacen caso y deciden huir por su cuenta"
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España, como Almería, donde han muerto al menos 12 personas, según el balance provisional.
En Catalunya, en las últimas horas, los bomberos han dado por controlado el fuego de Les Gavarres y han logrado estabilizar los de Sentmenat, Aiguamúrcia (Tarragona), Navarcles (Bages) y Gavà.
Albares agradece la solidaridad de otros países por el incendio de Los Gallardos
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha agradecido la muestras de solidaridad y las condolencias que le han trasladado otros países por el incendio de Los Gallardos (Almería), que ha causado doce muertos, una veintena de desaparecidos y cuatro heridos graves.
"Agradezco toda la solidaridad y condolencias que me trasladan tantos países y ministros de exteriores para Almería, Andalucía y España en estos momentos dolorosos por los terribles incendios", ha escrito Albares en un mensaje en redes sociales.
El ministerio está en contacto también con los países cuyos ciudadanos están afectados por el fuego, añade Albares.
El objetivo es completar el proceso de identificación de los cuerpos a lo largo del domingo
El objetivo de los investigadores, según estas mismas fuentes, es intentar completar todo el proceso de identificación a lo largo de este domingo para poder enviar los resultados al juez responsable de la instrucción. De este modo, se autorizaría que los allegados puedan hacerse cargo de los cuerpos.
Mientras concluyen estas labores, la conservación transitoria de los cadáveres está siendo gestionada por la UTE encargada de cubrir la zona de Levante, que engloba los partidos judiciales de Huércal-Overa, Vera, Purchena y Vélez-Rubio, entidad con la que se mantiene suscrito el contrato de prestación de servicios de transporte de cadáveres.
Asimismo, con el fin de garantizar la agilidad en los trámites derivados de la tragedia, se ha autorizado duplicar el turno de guardia en el Tribunal de Instancia de Vera, órgano judicial encargado de la investigación del siniestro. Las fuentes consultadas apuntan que, en caso de ser necesario, este apoyo se prolongará durante la próxima semana.
Llegan a Madrid las muestras de las doce víctimas mortales de Los Gallardos
Las muestras biológicas extraídas a las doce personas fallecidas en el incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería) ya se encuentran en Madrid para su análisis genético y posterior identificación, según ha informado oficialmente la Guardia Civil.
Las muestras, que fueron trasladadas en helicóptero durante la tarde-noche del viernes desde Almería, han sido entregadas en la Dirección General de la Guardia Civil. Allí, los especialistas del departamento de Biología del Servicio de Criminalística se encargarán de realizar los estudios pertinentes para determinar la filiación de las víctimas.
En paralelo a este proceso técnico, fuentes próximas al caso han indicado que la policía judicial ya ha tomado muestras de ADN a los familiares desplazados a la zona para poder cotejarlas con los perfiles obtenidos de los restos mortales.
Comienza la incorporación de ocho medios aéreos al incendio de Los Gallardos (Almería)
Los medios aéreos han comenzado a reincorporarse desde primera hora de este sábado a las labores de extinción del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha causado doce muertos, siete desaparecidos y cuatro heridos graves.
La suma de las aeronaves al operativo se está produciendo de forma escalonada: a las 08:00 horas se han sumado dos helicópteros y dos aviones de carga en tierra, a las 09:00 está prevista la llegada de otros dos medios y las incorporaciones continuarán progresivamente hasta alcanzar un total de ocho aparatos operando sobre la zona.
Sobre el terreno, la emergencia se mantiene activa y en situación operativa 2. Según la última actualización del operativo, el despliegue terrestre del Plan Infoca está conformado por 134 efectivos, ocho vehículos autobomba, un buldócer, una Unidad Médica y una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones.
MAPA | Consulta el mapa con los principales fuegos activos en España
Consulta aquí el mapa con los principales fuegos activos en Catalunya y el resto de España.
El incencio evoluciona "relativamente bien dentro de la gravedad"
El incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha causado doce fallecidos y una veintena de personas no localizadas hasta el momento, ha evolucionado durante la noche "relativamente bien dentro de la gravedad y las dimensiones", han indicado fuentes del Plan Infoca. Los responsables del operativo de emergencias para la extinción de incendios de la Junta de Andalucía realizarán un vuelo sobre la zona a primeras horas de la mañana para evaluar la situación del fuego y continuar las tareas para afrontarlo.
Reabierta al tráfico la A-7
La autovía A-7 ha sido reabierta completamente al tráfico en la madrugada de este sábado, tras permanecer cortada por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería). La circulación se ha restablecido en el tramo entre los kilómetros 709 y 714 en sentido Almería, según ha informado Emergencias 112 Andalucía.
La Junta mantiene a 80 personas confinadas en El Pocico (Lubrín)
La Junta mantiene a 80 personas confinadas en El Pocico (Lubrín)
El servicio de emergencias del 112 de Andalucía informa este sábado de que 80 personas continúan confinadas en El Pocico (Lubrín) como medida de protección por el incendio forestal en Los Gallardos, en Almería, que deja al menos 12 personas fallecidas.
Asimismo, desde Emergencias concretan a través de un mensaje en la red social 'X' que en el albergue de Vista Alegre (Garrucha) se ha habilitado el Centro de Atención a Familiares para prestar apoyo e información.
El 112 recuerda a la población seguir siempre las instrucciones de los servicios de emergencia. "No te la juegues", avisa.
Aumentan a 1.405 los desalojados por el incendio de Los Gallardos (Almería)
El número de personas desalojadas por el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), que se ha saldado hasta el momento con 12 fallecidos y 23 personas no localizadas, se ha elevado a 1.405, ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.
Aumentan a 1.405 los desalojados por el incendio de Los Gallardos (Almería)
El número de personas desalojadas por el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), que se ha saldado hasta el momento con 12 fallecidos y una veintena de personas no localizadas, se ha elevado a 1.405, ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Según ha detallado Sanz desde el puesto de mando avanzado instalado en Turre (Almería), la reactivación del incendio en la zona noroeste del perímetro ha obligado a ordenar nuevos desalojos, que han afectado a 60 personas de El Chive, 15 de La Alameda y a varios cortijos del término municipal de Bédar.
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