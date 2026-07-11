Incendio forestal en Los Gallardos (Almería), última hora en directo: cifra de muertos, heridos, desaparecidos y causa del fuego

El objetivo es completar el proceso de identificación de los cuerpos a lo largo del domingo

El objetivo de los investigadores, según estas mismas fuentes, es intentar completar todo el proceso de identificación a lo largo de este domingo para poder enviar los resultados al juez responsable de la instrucción. De este modo, se autorizaría que los allegados puedan hacerse cargo de los cuerpos.

Mientras concluyen estas labores, la conservación transitoria de los cadáveres está siendo gestionada por la UTE encargada de cubrir la zona de Levante, que engloba los partidos judiciales de Huércal-Overa, Vera, Purchena y Vélez-Rubio, entidad con la que se mantiene suscrito el contrato de prestación de servicios de transporte de cadáveres.

Asimismo, con el fin de garantizar la agilidad en los trámites derivados de la tragedia, se ha autorizado duplicar el turno de guardia en el Tribunal de Instancia de Vera, órgano judicial encargado de la investigación del siniestro. Las fuentes consultadas apuntan que, en caso de ser necesario, este apoyo se prolongará durante la próxima semana.