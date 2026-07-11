Qué dice la prensa británica hoy del incendio de Los Gallardos: de la trampa mortal a la "increíble" escapada de una mujer

El incendio forestal de los Gallardos (Almería), que ha causado doce fallecidos y una veintena de personas no localizadas hasta el momento, ha evolucionado durante la noche "relativamente bien dentro de la gravedad y las dimensiones", han indicado fuentes del Plan Infoca. Un incendio que se sigue con especial atención desde la prensa británica dada la importante comunidad británica que reside por las pedanías y cortijadas que conforman los términos municipales de Los Gallardos y Bédar. Las primeras averiguaciones realizadas, de hecho, apuntan que casi todos los fallecidos serían principalmente británicos y belgas.

"España lucha por contener uno de sus incendios forestales más mortíferos", titula la BBC, que abre su edición digital con el incendio en Almería. La televisión británica explica la huída de una familia británica que describía el humo "como si hubiera explotado una bomba". La BBC expone también que la "ola de calor prolongada con temperaturas de alrededor de 40 °C ha provocado incendios forestales en todo el sur de Europa este verano, particularmente en Francia, Portugal y España".

"Escapé por muy poco"

El The Guardian explica la historia de Jeanne Henny, una mujer británica de 74 años que vive en Los Pinos, pedanía de Bédar, desde hace 33 años y que logró escapar de manera "increíble" del incendio. "Aquí tenemos incendios y casi todos los años se produce algún tipo de alarma. La policía suele ir casa por casa para decirnos que salgamos y se oyen sirenas. Pero esta vez no ocurrió así", explica Henny.

La mujer, que logró escapar con una amiga y sus dos perros (no pudo rescatar a sus cinco gatos), realizó una maniobra que les salvó la vida. Estaba a punto de girar en dirección a Bédar cuando vio que el fuego ascendía por el barranco y alcanzaba la carretera. "Tuve que tomar una decisión en una fracción de segundo y hacer una maniobra de tres puntos para alejarme de Bédar", relató. "Era una carretera estrecha y, si hubiera fallado al hacer el giro, habría caído por el barranco. Pero el fuego estaba invadiendo la calzada, así que tuve que decidir en un instante. Conseguí hacer el giro de una sola vez y escapé por muy poco".

"Se teme que cuatro personas de nacionalidad británica se encuentren entre las 11 víctimas mortales", titula SkyNews. Aunque todavía no está confirmado, cuatro de los fallecidos viajaban en un vehículo con volante en el lado derecho en el que intentaban huir de las llamas por un camino alternativo al señalado por los servicios de emergencia.

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El factor 'burbuja'

Tal como publico ayer EL PERIÓDICO, el factor 'burbuja' de la comunidad británica de la zona – en Bédar, de hecho, viven hoy más británicos que españoles –, podría haber influido en el fatal desenlace del siniestro. En su mayoría, en su día a día mantienen poco contacto con la población almeriense y apenas se informan por los medios locales, lo que podría haberles dificultado el acceso a las señales de alarma que lanzaron los servicios de emergencia en las primeras horas del fuego.