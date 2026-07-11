Un incendio en Camarasa entra en espacio natural protegido y obliga a confinar a 14 personas

La simultaneidad de incendios sigue siendo uno de los grandes retos este verano para los Bombers de la Generalitat, que ya actúan sobre varios fuegos activos en Catalunya este sábado. Con el de Sentmenat controlado este viernes tras afectar a una superfície de 200 hectáreas, ahora la preocupación del cuerpo se traslada al término municipal de Camarasa (Noguera, Lleida), donde otro incendio ha entrado en el espacio natural protegido del Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa y ha obligado a confinar a 14 personas del núcleo de Fontllonga.

Bombers ha activado hasta 55 dotaciones (11 aéreas y 160 efectivos) y cisternas de agua de los voluntarios del Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) que, tras recibir el aviso poco después de las tres de la tarde, trabajan en una zona arbolada y campos de cereal entre el pantano de Camarasa y el núcleo de Fontllonga. Según datos provisionales, el fuego afecta a 21,8 hectáreas de terreno forestal que están divididas por la carretera C-13, que ha permanecido cortada entre Camarasa i Vilanova de Meià. Un hombre ha sido trasladado al CAP de Balaguer herido leve.

Mont-roig del Camp, Vilanova i la Geltrú y Aiguamúrcia

Sin embargo, la jornada no ha empezado con Camarasa. A media mañana, 15 dotaciones terrestres y 6 aéreas se han movilizado por un incendio de vegetación en Mont-roig del Camp (Baix Camp, Tarragona) que ha obligado el confinamiento de la zona del Casalot, la Marina, Costa del Zefir y la zona de las vías en el núcelo de Miami Platja hasta el mediodía. Este ha obligado el corte de la circulación de la R16 entre l'Aldea i l'Ametlla de Mar, de la carretera A-7 hasta pasadas las 14 horas entre Mont-roig del Camp y l'Hospitalet de l'Infant, y ha afectado a una superífice de 7 hectáreas, según datos de Agents Rurals. Los bomberos lo han dado por controlado a las cinco de la tarde.

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Poco después de la reapertura de la A-7 se ha declarado otro fuego de vegetación en la urbanización Racó de Santa Llúcia de Vilanova i la Geltrú (Penedès, Barcelona), que ha acabado controlado poco después con una afectación mínima. Un hombre ha sido atendido por el Sistema d'Emergències Mèdiques en estado leve y ha sido dado de alta 'in situ'. A las 18:42 horas el cuerpo de emergencias ha recibido un aviso por un incendio de vegetación en Aiguamúrcia por el cual se han activado 11 dotaciones terrestres y una aérea de los Bombers.