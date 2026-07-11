Illa llama a la prudencia ante la llegada de la tercera ola de calor del verano

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento a la prudencia ante la llegada de la tercera ola de calor del verano, con unos termómetros que volverán a superar ampliamente los 40 ºC en varios puntos del territorio y un riesgo de incendio forestal que volverá a dispararse.

«Es necesario seguir las recomendaciones de Protección Civil, evitar las horas de máxima exposición al sol, prestar atención en nuestras actividades profesionales y extremar la precaución con el fuego y los incendios», ha señalado Illa este sábado durante su intervención en la segunda Jornada de Municipios Rurales.

De hecho, Protección Civil ya ha emitido un aviso por calor intenso para el domingo y el lunes, principalmente en el Alt Pirineu i Aran y el Segrià.

Paralelamente, el calor nocturno también será destacable durante la próxima madrugada y el domingo en el Baix Ebre, el Montsià y la Ribera d’Ebre, con temperaturas mínimas que en muchos casos no bajarán de los 25 ºC.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico de Cataluña prevé que el episodio de calor se intensifique el martes y el miércoles en toda Cataluña y que se prolongue, al menos, hasta el jueves.

Los Agents Rurals han actualizado este sábado el Plan Alfa con peligro extremo —nivel 4— en 57 municipios de 13 comarcas y con restricciones de acceso a ocho espacios naturales de Cataluña.

Se trata del Montsec d’Ares, entre el Pallars Jussà y la Alta Ribagorça; el Montsec de Rúbies, entre la Noguera y el Pallars Jussà; la Baronia de Rialb, en la Noguera; la Ribera Salada, en el Solsonès; el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, entre el Vallès Occidental y el Bages; el Parque Natural de la Montaña de Montserrat, entre la Anoia, el Bages y el Baix Llobregat; el Espacio Natural del Montmell-Marmellar, entre el Alt Camp y el Baix Penedès, y el Parque Natural de la Serra de Montsant, en el Priorat.

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Paralelamente, también hay 160 municipios de 17 comarcas en nivel 3 por peligro muy alto de incendio forestal.