Mueren 12 personas
La imagen aérea del incendio de Los Gallardos: las llamas alcanzan una velocidad de 100 metros por minuto
Bolaños destaca la virulencia sin precedentes del incendio y asegura que todos los medios del Estado están movilizados para combatirlo
Incendio forestal en Los Gallardos (Almería), en directo: cifra de muertos, heridos, desaparecidos y causa del fuego
La huella del incendio forestal de Los Gallardos se extiende como una gran mancha rojiza y oscura entre este municipio, Bédar y las inmediaciones de la autovía A-7. La imagen muestra la magnitud de un fuego que ha castigado con especial intensidad el Levante almeriense y que, en sus momentos más críticos, llegó a avanzar hasta 100 metros por minuto.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha comparecido desde Turre para asegurar que todos los medios del Estado están a disposición de los equipos de extinción. Bolaños ha descrito el incendio como un episodio de “una virulencia y una gravedad que no se ha conocido nunca”.
Bolaños ha calificado el incendio como un fuego de “una virulencia y una gravedad que no se ha conocido nunca” y ha explicado que, durante algunos de sus momentos más críticos, las llamas pudieron avanzar a una velocidad estimada de hasta 100 metros por minuto.
Esta velocidad de propagación dificultó las labores de los efectivos desplegados sobre el terreno y favoreció que el fuego se extendiera rápidamente por la zona, obligando a reforzar el dispositivo de emergencia y a centrar los esfuerzos en contener los frentes más activos.
“Todos los medios del Estado están a disposición para luchar contra este incendio”, ha afirmado el ministro, quien ha insistido en la necesidad de mantener todos los recursos disponibles para proteger a la población y apoyar a los equipos que trabajan contra las llamas.
Bolaños también ha relacionado la intensidad del incendio de Los Gallardos con los efectos del cambio climático. “Estamos conociendo incendios que no se habían conocido nunca en este país”, ha señalado.
Según el ministro, episodios de esta magnitud y con una capacidad de propagación tan elevada ponen de manifiesto que “la emergencia climática es evidente”.
Los equipos de extinción continúan trabajando para controlar el incendio, asegurar el perímetro y evitar posibles reactivaciones. La prioridad sigue siendo contener los frentes activos, proteger a los municipios próximos y reducir el riesgo para la población.
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