En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja 12 muertos

La Junta mantiene a 80 personas confinadas en El Pocico (Lubrín)

El servicio de emergencias del 112 de Andalucía informa este sábado de que 80 personas continúan confinadas en El Pocico (Lubrín) como medida de protección por el incendio forestal en Los Gallardos, en Almería, que deja al menos 12 personas fallecidas.

Asimismo, desde Emergencias concretan a través de un mensaje en la red social 'X' que en el albergue de Vista Alegre (Garrucha) se ha habilitado el Centro de Atención a Familiares para prestar apoyo e información.

El 112 recuerda a la población seguir siempre las instrucciones de los servicios de emergencia. "No te la juegues", avisa.