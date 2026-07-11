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En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja 12 muertos

El fuego, que empezó el jueves, ha arrasado ya a 5.000 hectáreas y ha obligado a desalojar a 1.405 personas

Tragedia en Los Gallardos: la lucha contra el fuego

Tragedia en Los Gallardos: la lucha contra el fuego

Sara Fernández

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O. González / P. Constantino

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El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja doce muertos y 23 personas sin localizar, según la última actualización difundida por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, desde el puesto de mando.

Siga aquí la evolución del fuego en directo.

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