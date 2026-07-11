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En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja 12 muertos
El fuego, que empezó el jueves, ha arrasado ya a 5.000 hectáreas y ha obligado a desalojar a 1.405 personas
O. González / P. Constantino
El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja doce muertos y 23 personas sin localizar, según la última actualización difundida por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, desde el puesto de mando.
Siga aquí la evolución del fuego en directo.
El incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha causado doce fallecidos y una veintena de personas no localizadas hasta el momento, ha evolucionado durante la noche "relativamente bien dentro de la gravedad y las dimensiones", han indicado fuentes del Plan Infoca. Los responsables del operativo de emergencias para la extinción de incendios de la Junta de Andalucía realizarán un vuelo sobre la zona a primeras horas de la mañana para evaluar la situación del fuego y continuar las tareas para afrontarlo.
Reabierta al tráfico la A-7
La autovía A-7 ha sido reabierta completamente al tráfico en la madrugada de este sábado, tras permanecer cortada por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería). La circulación se ha restablecido en el tramo entre los kilómetros 709 y 714 en sentido Almería, según ha informado Emergencias 112 Andalucía.
EUROPA PRESS
La Junta mantiene a 80 personas confinadas en El Pocico (Lubrín)
El servicio de emergencias del 112 de Andalucía informa este sábado de que 80 personas continúan confinadas en El Pocico (Lubrín) como medida de protección por el incendio forestal en Los Gallardos, en Almería, que deja al menos 12 personas fallecidas.
Asimismo, desde Emergencias concretan a través de un mensaje en la red social 'X' que en el albergue de Vista Alegre (Garrucha) se ha habilitado el Centro de Atención a Familiares para prestar apoyo e información.
El 112 recuerda a la población seguir siempre las instrucciones de los servicios de emergencia. "No te la juegues", avisa.
EFE
Aumentan a 1.405 los desalojados por el incendio de Los Gallardos (Almería)
El número de personas desalojadas por el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), que se ha saldado hasta el momento con 12 fallecidos y 23 personas no localizadas, se ha elevado a 1.405, ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.
Finalizan las autopsias de los 12 fallecidos en Los Gallardos sin lograr identificarlos
El Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería ha finalizado las autopsias de las doce personas fallecidas en el incendio forestal originado en Los Gallardos sin que, por el momento, haya sido posible identificar a ninguna de las víctimas mortales.
Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID), debido al estado de los cuerpos actualmente no es posible precisar la identidad, la edad, el sexo ni la nacionalidad de los fallecidos.
La Guardia Civil no halla más cadáveres en sus batidas
El Gobierno andaluz ha trasladado que la Benemérita no ha hallado más cadáveres en sus batidas de esta tarde.
"La tranquilidad es que la Guardia Civil se retira ya de sus batidas sin que hayan aparecido más cadáveres en los diseminados calcinados. Así que en ese sentido podemos respirar de que de momento no van a elevar la cifra de muertos salvo catástrofe".
Al menos 12 muertos en el trágico incendio que convirtió Los Gallardos en una ratonera: "Era el mismísimo infierno"
La tragedia tuvo su origen en un simple fuego de cuneta a la altura de la localidad de Los Gallardos, en la provincia de Almería. Un poste de la luz cayó y se originaron las llamas en un lado del arcén. Los bomberos acudieron y lo apagaron. Sin embargo, el otro flanco comenzó a arder. El viento convirtió aquello en un incendio forestal, en un infierno: en torno a 4.000 hectáreas calcinadas, 12 muertos, 23 personas sin localizar y ocho heridas, cuatro de ellas en estado grave.
Se elevan a siete las denuncias por desaparecidos en el incendio de Los Gallardos, en Almería, y terminan las 12 autopsias
El Instituto de Medicina Legal de Almería ha recibido ya los cuerpos de las doce personas fallecidas en el incendio de Los Gallardos. A todos ellos se les ha realizado ya la autopsia, según ha informado en una nota el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Durante el final de la mañana y la tarde han continuado llegando cuerpos el Instituto de Medicina Legal y los forenses han podido realizar la autopsia de todos ellos.
4.000 hectáreas calcinadas
Sobre la evolución de las llamas, el consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, ha detallado que el incendio sigue siendo muy complejo y avanza especialmente por la zona oeste, movido por un viento de componente sur y suroeste. La superficie afectada se acerca ya a las 4.000 hectáreas.
No obstante, Sanz ha destacado los excelentes resultados logrados mediante el uso de "fuego técnico" (fuego contra fuego) coordinado con medios aéreos y maquinaria. Esta maniobra ha evitado que el incendio lograra superar la autovía AP-7 e incluso pasar por debajo de un puente, lo que habría complicado de manera crítica la emergencia.
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