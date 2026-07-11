Práctica ilegal
Detenido el 'Joker' de Pamplona por grabarse durante un encierro de los Sanfermines
El joven se enfrenta a una sanción de entre 60 y 6.000 euros
Agencias
La Policía Municipal de Pamplona ha detenido este sábado a un joven que durante varios días ha participado en los encierros de los Sanfermines 2026 caracterizado como el personaje cinematográfico de Jóker, con el pelo teñido de verde, la cara pintada de blanco y con una gran sonrisa. En días anteriores el joven resultó llamativo por su aspecto, y hoy ha sido identificado y sancionado por haber corrido mientras grababa con su teléfono móvil.
Grabar un encierro con los teléfonos móviles se considera una infracción grave (las hay también leves y muy graves), con sanción administrativa de entre 600 y 6.000 euros, dependiendo de circunstancias como que haya puesto en peligro a otros corredores o que haya obstaculizado el desarrollo de la carrera, entre otras.
Además, la policía local ha retirado en los cinco primeros encierros un total de 54 gafas inteligentes a otros tantos corredores, al ser un elemento utilizado para grabar desde dentro de la carrera, una práctica prohibida por la normativa.
Una práctica peligrosa
Lo han señalado a EFE desde la Policía Municipal de Pamplona, que explican que la de grabar la propia participación en el encierro es una práctica en auge, tanto con los teléfonos móviles como -especialmente este año, ya que no consta ninguna denuncia en 2025- con gafas inteligentes, que atribuyen al aumento de la participación en redes sociales de la ciudadanía.
"Subir a las redes y compartir las imágenes" es el destino de estas peligrosas prácticas, que protagoniza un perfil de corredor tanto nacional como extranjero pero caracterizado especialmente por su juventud.
Con todo ello, desde la Policía Municipal han pedido la colaboración de los participantes, ya que es "muy importante respetar las normas e indicaciones. La Policía Municipal trabaja por un encierro seguro, con medidas preventivas" para minimizar los riesgos, algo de lo que se encarga un dispositivo específico para detectar estas irregularidades.
- Luismi Pérez, meteorólogo: 'Si se cumplen las previsiones, la semana que viene da miedo el calor que se prevé para España
- El colegio de psicólogos catalanes investiga a la terapeuta de los Andic por posible intrusismo profesional y mala praxis
- Al menos 12 muertos en un incendio forestal en Los Gallardos (Almería)
- Dan Buettner, experto en longevidad: 'Las personas que más viven no solo hacen más ejercicio, están construyendo amistades, comunidad y alegría
- Incendios en Catalunya y resto de España hoy, en directo: última hora de los fuegos activos en La Bisbal, Anoia, Sentmenat y Perpinyà
- Incendio de Almería: el 'factor burbuja' de la comunidad británica residente en la zona se convirtió en una trampa mortal
- Catalunya se despide este viernes de la segunda ola de calor del verano y se prepara para la tercera a partir del domingo
- Notas de corte 2026 en Catalunya: buscador y lista por carreras