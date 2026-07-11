Detenida una persona por una presunta agresión sexual durante los Sanfermines

Una persona ha sido detenida como presunta autora de una agresión sexual a una mujer ocurrida durante la madrugada de este sábado en Pamplona. Los hechos tuvieron lugar hacia las 4.45 horas en la zona de la Vuelta del Castillo, según ha informado el Ayuntamiento de la capital navarra.

La Junta de Portavoces del consistorio ha aprobado una declaración institucional en la que expresa su “total rechazo y condena” a la agresión, así como su “absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno”. El consistorio también ha reclamado el máximo respeto para preservar los derechos y la intimidad de la víctima.

El Ayuntamiento de Pamplona ha reiterado su rechazo a cualquier agresión, violencia o actitud sexista que se produzca en la ciudad y se ha comprometido a continuar trabajando para erradicar las agresiones sexuales, reforzar la seguridad y garantizar el ejercicio de la libertad de las mujeres en todos los espacios.

Asimismo, el consistorio ha anunciado que se adherirá a la convocatoria de protesta que organice el movimiento feminista de Pamplona y ha invitado a la ciudadanía a participar en las movilizaciones.

Tres denuncias por tocamientos

La Junta Local de Protección Civil también ha tenido conocimiento durante su reunión de este sábado de tres denuncias por agresiones mediante tocamientos registradas en la última jornada de las fiestas. Una persona ha sido detenida como presunta responsable de uno de estos episodios.

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Los hechos vuelven a situar en el centro del debate la prevención de las agresiones sexuales durante las celebraciones multitudinarias. La violación grupal cometida por los integrantes de ‘La Manada’ durante los Sanfermines de 2016 marcó un antes y un después en la sociedad y en la justicia española, además de provocar una amplia movilización feminista contra la violencia sexual.