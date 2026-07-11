Golpe policial
Desmantelada una banda por 16 robos de motos en Barcelona y su área metropolitana
Las sustracciones se produjeron en enero en los distritos de Sant Martí y Eixample y en Sant Feliu de Llobregat, y luego se extendieron a Sant Andreu, Gràcia, Horta-Guinardó y Les Corts y a los municipios de L'Hospitalet, Granollers y Badalona
Los Mossos d'Esquadra han desmantelado un grupo dedicado a robar motocicletas en el área metropolitana de Barcelona con la detención de dos personas a quienes atribuyen la comisión de 16 robos de estos vehículos desde el pasado mes de enero. La policía catalana ha informado este sábado de que la banda seleccionaba las motos que iba a robar, inutilizaba los sistemas de geolocalización y las cargaba en una furgoneta de alquiler para trasladarlas a fincas apartadas. Las detenciones, de dos hombres de 31 y 43 años, se produjeron los pasados días 1 y 2 en Granollers, y los Mossos investigan la implicación de una tercera persona sobre la que pesa una orden de detención.
La investigación se inició a principios de enero tras una serie de robos de motos en los distritos de Sant Martí y Eixample, de Barcelona, y en la localidad de Sant Feliu de Llobregat, que luego se extendieron a otras zonas de la capital catalana como Sant Andreu, Gràcia, Horta-Guinardó y Les Corts y a los municipios de L'Hospitalet, Granollers y Badalona.
Los ladrones actuaban normalmente entre las 4 y las 6 de la mañana y seguían un plan establecido: uno de ellos inspeccionaba a pie la zona y, tras localizar la motocicleta que les interesaba, llamaba por teléfono a su cómplice, que se acercaba con la furgoneta.
Tras inutilizar el sistema de geolocalización de la moto, la cargaban en la furgoneta y la trasladaban a una finca de Vilafranca del Penedès o a una antigua granja de La Roca del Vallès, en Barcelona.
Los agentes dieron con los ladrones gracias a imágenes facilitadas por vecinos, otras registradas por cámaras de gasolineras y por la información obtenida mediante el sistema de lectura de matrículas LECTIO.
Uno de los detenidos acumula 14 antecedentes policiales, seis de ellos por hechos similares, y el otro tiene nueve antecedentes por delitos vinculados también al robo de vehículos, mientras que a la persona que está siendo investigada se le atribuye su participación en nueve delitos.
- Luismi Pérez, meteorólogo: 'Si se cumplen las previsiones, la semana que viene da miedo el calor que se prevé para España
- El colegio de psicólogos catalanes investiga a la terapeuta de los Andic por posible intrusismo profesional y mala praxis
- Al menos 12 muertos en un incendio forestal en Los Gallardos (Almería)
- Dan Buettner, experto en longevidad: 'Las personas que más viven no solo hacen más ejercicio, están construyendo amistades, comunidad y alegría
- Incendios en Catalunya y resto de España hoy, en directo: última hora de los fuegos activos en La Bisbal, Anoia, Sentmenat y Perpinyà
- Incendio de Almería: el 'factor burbuja' de la comunidad británica residente en la zona se convirtió en una trampa mortal
- Catalunya se despide este viernes de la segunda ola de calor del verano y se prepara para la tercera a partir del domingo
- Notas de corte 2026 en Catalunya: buscador y lista por carreras