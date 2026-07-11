Convocada otra huelga de profesores para el primer día de curso: "No empezará con normalidad"

La escuela pública catalana afrontará el inicio del próximo curso con una jornada de huelga. La Assemblea Educativa de Catalunya (AEC), integrada por docentes, personal de atención educativa, profesionales del ocio educativo y representantes sindicales, ha acordado convocar un paro en los centros públicos el 8 de septiembre, coincidiendo con el primer día lectivo del curso 2026-2027.

La decisión se ha adoptado este sábado durante la séptima asamblea de la AEC, celebrada en Sant Celoni y a la que han asistido unas 80 personas, entre representantes de asambleas territoriales, docentes, personal de atención educativa, trabajadores del ocio educativo y miembros de USTEC, CGT, la Intersindical, CNT y COS.

Estas organizaciones sindicales, que no firmaron el acuerdo alcanzado con el Departament d’Educació, son las que tienen capacidad legal para formalizar la convocatoria de huelga.

La portavoz de la AEC, Mònica Rodrigo, ha advertido de que el inicio del curso no se desarrollará con normalidad si el Govern no atiende antes las demandas de la comunidad educativa.

"Aunque el departamento diga que el curso empezará con normalidad, no será así", ha afirmado Rodrigo, que ha subrayado que el colectivo no quiere esperar hasta septiembre para empezar a negociar con la Administración.

Por este motivo, la AEC ha emplazado al Departament d’Educació a convocar de manera urgente y durante este mes de julio la mesa de negociación con el comité de huelga. El objetivo, según la plataforma, es alcanzar consensos y avanzar en mejoras para el sistema educativo público antes de la vuelta a las aulas.

Las propuestas "no cambian el día a día en las aulas"

La Assemblea Educativa de Catalunya considera que el ciclo de protestas debe continuar porque el Govern no ha atendido las demandas del conjunto del sistema educativo, desde la etapa de 0 a 3 años hasta los ciclos formativos.

"Creemos que el ciclo de movilizaciones debe continuar porque no se han escuchado las demandas de todo el sistema educativo", ha señalado Rodrigo.

La portavoz también ha cuestionado el alcance de las medidas planteadas hasta ahora por la conselleria. A su juicio, las propuestas no permiten superar los problemas estructurales de la enseñanza pública.

"Las pequeñas propuestas que se han hecho no cambian el día a día en las aulas ni mejoran el sistema educativo público, sino que lo mantienen igual, con todas sus carencias y todos sus problemas", ha denunciado.

Rodrigo se ha mostrado satisfecha con el trabajo realizado durante la asamblea, pese a haberse celebrado en pleno mes de julio, y ha destacado que el encuentro ha permitido recoger y trasladar las reivindicaciones procedentes de todo el territorio.

Según la portavoz, esta representación territorial ha dado a la plataforma la legitimidad necesaria para adoptar "decisiones importantes" sobre la continuidad de las movilizaciones y la estrategia que seguirá durante los próximos meses.

Un inicio de curso marcado por las protestas

La convocatoria del 8 de septiembre se suma al clima de movilización que arrastra la escuela pública catalana. Como ya avanzó este diario, los sindicatos y colectivos docentes preparan un "otoño caliente" si el Govern no responde a sus reivindicaciones.

El primer semestre del año ha estado marcado por 23 jornadas de huelga —26 si se suman las tres convocadas en las escuelas infantiles— y por la adhesión de 1.335 escuelas e institutos públicos, aproximadamente la mitad de los centros de Catalunya, al manifiesto contra las salidas y las colonias fuera de la jornada laboral.

La huelga del primer día de clase eleva ahora la presión sobre el Ejecutivo catalán y anticipa un inicio de curso conflictivo.

Un manifiesto para fomentar el catalán

Durante la asamblea, la AEC también ha aprobado un manifiesto para impulsar el uso del catalán en los centros educativos, elaborado por uno de sus grupos de trabajo y que incluye peticiones concretas dirigidas al Departament d’Educació.

La plataforma considera que la lengua atraviesa una situación preocupante en las aulas. "El catalán tiene un grave problema: no se habla en los patios y el alumnado termina la ESO con un nivel que no es el esperado", ha afirmado Rodrigo.

La portavoz también ha expresado la preocupación de la organización por la incorporación a la conselleria de un asesor que, según ha señalado, puso en duda la unidad de la lengua en los Països Catalans.

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La próxima asamblea de la AEC se celebrará el 19 de septiembre, once días después de la huelga convocada para el inicio del curso.