La Assemblea Educativa de Catalunya convoca una huelga para el primer día de curso: "No empezará con normalidad"

La Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) ha acordado convocar una huelga en los centros educativos públicos el próximo 8 de septiembre, coincidiendo con el primer día del curso escolar.

La decisión se ha tomado durante un encuentro celebrado en Sant Celoni, en el que también han participado representantes de los sindicatos USTEC, CGT, Intersindical, CNT y COS, organizaciones con capacidad legal para formalizar la convocatoria.

La portavoz de la AEC, Mònica Rodrigo, ha advertido, en declaraciones a la Agència Catalana de Notícies (ACN), de que el inicio del curso no se desarrollará con normalidad, pese a las previsiones del Departament d’Educació.

“Aunque el departamento diga que el curso comenzará con normalidad, no será así”, ha asegurado Rodrigo. La portavoz también ha señalado que la comunidad educativa no quiere esperar hasta el inicio de las clases para abrir las negociaciones con la Administración.

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Por este motivo, la AEC ha instado al Govern a convocar de manera urgente la mesa de negociación con el comité de huelga. El objetivo, según la organización, es alcanzar consensos y acordar medidas que contribuyan a mejorar el sistema educativo público antes del comienzo del nuevo curso.