Una vecina británica que escapó del incendio de Almería: "De golpe, el fuego se abalanzó sobre el coche, escapé por muy poco"

Jeanne Henny, una mujer inglesa vecina desde hace 33 años de la aldea de Los Pinos, cercana a Los Gallardos, ha explicado en el diario 'The Guardian' su peligrosa huida de las llamas. "Había mucho humo, pero estaba lejos", explica en el periódico británico la mujer, de 74 años, quien afirma que, a diferencia de otras ocasiones, "la policía no fue casa por casa informando del fuego".

De hecho, la mujer relata que, tras detectar el humo, comprobó en una aplicación de alertas de incendios que se había declarado un fuego. Poco después, añade, fue una vecina quien le instó a que ella y su amiga, en silla de ruedas, abandonaran la casa. Lo hicieron en coche, con sus dos perros –explica en el diario que tuvieron que dejar atrás a sus cinco gatos– y tras cargar en el vehículo un equipaje hecho a contra reloj.

Letal carretera secundaria

El periódico explica que se dirigieron en el coche a la localidad más cercana, Serena, y, cuando estaban a punto de girar en dirección a la población de Bédar, vieron cómo el fuego ascendía por el precipicio y se abalanzaba sobre la carretera. "Tuve que tomar una decisión en una fracción de segundo y hacer una maniobra rápida", relata la mujer. "Era una carretera estrecha y, si hubiese fallado al hacer el giro, me habría caído por el precipicio. Pero las llamas estaban irrumpiendo en la carretera, así que tuve que decidir en una fracción de segundo. Hice el giro de una sola vez y conseguí escapar por muy poco".

La maniobra les salvó la vida. Después de ascender la montaña y de recorrer otros cinco kilómetros, lograron ponerse a salvo. La mujer explica en el diario que personas que tomaron la carretera alternativa a Bédar –ella lo hizo por la principal– murieron dentro del coche. "Lo más aterrador del incendio fue su enorme velocidad –explica en 'The Guardian'–. Pensabas que estaba a kilómetros de distancia y, de repente, lo tenías delante, en plena carretera".