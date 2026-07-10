En 10 años baja un 20% los abogados del turno de oficio de Barcelona que asisten a personas sin recursos

Cada año disminuye el número de abogados que se incorporan al turno de oficio del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB). Estos profesionales no solo asisten a las personas más vulnerables y sin recursos de la capital catalana, sino también a las de otras poblaciones, como Santa Coloma de Gramenet, L’Hospitalet de Llobregat o Igualada. En los últimos diez años, el número de letrados adscritos a este servicio ha descendido un 20,83 %. En 2016 había 3.470 abogados inscritos, mientras que en 2026 son 2.747. Este año, la caída ha sido del 2,35 %. «Somos un servicio público», ha recordado este viernes la decana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Cristina Vallejo. Las principales causas de este abandono son la escasa retribución que perciben estos profesionales —aunque este año se ha firmado una mejora con la Conselleria de Justicia, que prevé una aportación adicional de 5,7 millones de euros anuales en el periodo 2026–2029— y la falta de «dignificación» de esta labor, según han reiterado los miembros de la Junta de Gobierno del colegio profesional Cristina Díaz-Malnero y Quin Clavaguera. Este problema es extensible al conjunto de Cataluña.

Mientras el número de abogados del turno de oficio disminuye año tras año, los asuntos que atienden van en aumento. Durante los seis primeros meses de 2026, este servicio realizó un total de 66.896 actuaciones, lo que supone un incremento del 10,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Para valorar la importancia de este servicio, debe tenerse en cuenta que al 83 % de las personas que solicitan un abogado de oficio se les reconoce el derecho a la justicia gratuita, ya que carecen de recursos o se encuentran en situación de vulnerabilidad. En este grupo también se incluyen las víctimas de violencia contra la mujer, cuya asistencia jurídica es, por ley, totalmente gratuita. Otro dato que revela la magnitud del turno de oficio es que el 93 % de los detenidos solicita un abogado de oficio, mientras que únicamente el 7 % recurre a un letrado particular. «El Turno de Oficio es mucho más que un servicio de asistencia jurídica: es la garantía de que cualquier persona pueda acceder a la justicia en igualdad de condiciones. Una abogacía comprometida que presta un servicio público esencial, disponible los 365 días del año y las 24 horas del día», ha afirmado Vallejo.

La mayoría son asuntos penales

De las 66.896 actuaciones realizadas se desprende que se ha registrado una media de 11.149,33 actuaciones mensuales, es decir, 371,64 al día. «Detrás de cada una de estas cifras hay una persona que ha podido ejercer su derecho de defensa gracias a un servicio público de justicia que nunca descansa, y detrás del cual hay más de 2.740 abogados inscritos voluntariamente en el turno de oficio del colegio. De ellos, el 53,62 % son hombres y el 46,38 % son mujeres. Tienen una edad media de 54 años y representan el 15,52 % del censo colegial», ha explicado Cristina Vallejo. La mayoría de las actuaciones efectuadas durante los primeros seis meses del año han correspondido a asuntos penales: 40.873 de un total de 66.896. Las asistencias de casos de violencia contra la mujer se han mantenido.

En 2026 también cabe destacar el importante repunte registrado en la jurisdicción social, donde las actuaciones han aumentado un 10,62 %, al pasar de 3.125 en el primer semestre de 2025 a 3.457 durante el mismo periodo de 2026. Precisamente en este ámbito se ha registrado un descenso del 35,71 % de los abogados adscritos al turno de oficio durante los últimos diez años. La caída es todavía mayor entre los letrados dados de alta en el turno contencioso-administrativo, encargado, entre otros asuntos, de los recursos contra las decisiones de la Administración, donde el descenso alcanza el 73,02 %.

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Por ello, la decana de la abogacía barcelonesa considera que la Conselleria de Justicia y el Gobierno de la Generalitat deben continuar mostrando su apoyo al turno de oficio y, aprovechando la reciente aprobación de los nuevos presupuestos, reservar una partida económica que permita dignificar la profesión y revertir el descenso del número de letrados adscritos al servicio. «Los abogados que prestan el servicio del turno no deben sufragarlo de su propio bolsillo. Por ello, son necesarios más recursos económicos y hay que seguir aplicando medidas como, por ejemplo, que todas las guardias se retribuyan con el mismo importe y que se creen nuevos módulos en el acuerdo para 2027», ha recalcado Vallejo. También sería necesaria, en su opinión, una nueva ley de asistencia jurídica gratuita.