Pamplona
Los toros de Álvaro Núñez dejan un peligroso cuarto encierro de los Sanfermines
EFE
Los toros de la ganadería gaditana de Álvaro Núñez han protagonizado el cuarto encierro de los Sanfermines con una carrera rápida, emocionante y peligrosa, liderada por los astados desde los primeros metros y con uno de los bravos rezagado al final.
En su regreso a Pamplona, tras su debut en 2025 donde completaron el recorrido con una veloz carrera, el hierro tarifeño ha vuelto a mostrarse rapidísimo, si bien al quedarse en el tramo de Telefónica un toro rezagado, el tiempo final se ha alargado unos segundos llegando a parar el cronómetros en los 2 minutos y 32 segundos.
A diferencia de lo sucedido en los encierros anteriores, en los que los cabestros han liderado la manada durante gran parte del recorrido, en esta ocasión un toro negro ha cogido la delantera nada más salir de los corrales de Santo Domingo y ha guiado raudo a sus hermanos sin llegar a perder el ritmo en una carrera muy emocionante con numerosas caídas y algunas embestidas.
- Barcelona registra su récord absoluto de temperatura con una máxima de 40,9 grados
- Catalunya, en aviso rojo ante un miércoles de temperaturas extremas que ya se perfila como el día más cálido de lo que llevamos de verano
- Caen 'Los 300', banda juvenil que actuaba con 'violencia extrema' en Barcelona y reclutaba a menores como 'soldados
- España perderá 1,3 millones de alumnos potenciales: la caída demográfica abre la puerta a una educación más personalizada
- Incendios en Catalunya y resto de España hoy, en directo: última hora de los fuegos activos en La Bisbal, Anoia, Sentmenat y Perpinyà
- Un estudio apunta a que la vitamina D ayuda a la recuperación de los pacientes tras un ictus
- ¿Cuándo acaba la ola de calor en Barcelona y resto de Catalunya? Esto dice el Meteocat
- La consellera catalana de Universidades afirma que el examen de Matemáticas de las PAU era adecuado pero mejorable