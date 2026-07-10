Sevilla paraliza la licencia de obras de la nueva gran mezquita tras la petición de Vox

La licencia de obras de la nueva mezquita de Sevilla se tendría que haber aprobado el pasado lunes. Pero "hubo un fallo informático", según fuentes oficiales, y se aplazó la comisión ejecutiva de Urbanismo para este viernes. Y ahora, este mismo viernes por la mañana, el punto sobre el centro islámico del Polígono Sur ha desaparecido del orden del día, después de que Vox pidiera una revisión de la propuesta. Esto es: se ha paralizado el proyecto.

Desde el Consistorio argumentan que "se ha retirado de la comisión ejecutiva de este viernes el punto relativo a la licencia de obra para la construcción de la Mezquita para pedir informes técnicos y jurídicos". Todo ello, "en relación a las observaciones que hace Vox en su escrito para, en base a esto, tomarlo o no en consideración", trasladan fuentes municipales a El Correo de Andalucía.

"A raíz del escrito presentado por Vox se ha encargado un informe técnico y jurídico. Cuando lo tengamos, actuaremos en consecuencia", ha aclarado este mismo viernes el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno. "No es un problema político, sino técnico-jurídico", ha insistido Bueno, que ha señalado además que cuando se entregue este estudio "el punto volverá al orden del día de la comisión ejecutiva de Urbanismo".

"No hay por qué extrañarse por este hecho", ha afirmado al respecto el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa. "Retirar un punto del orden del día para estudiarlo con más detalle no es nada nuevo, se ha hecho antes con otros expedientes y responde, sencillamente, a hacer las cosas con todas las garantías legales", ha recalcado el edil popular.

"El proyecto cumple los requisitos legales"

El propio alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, reconoció este pasado jueves que el proyecto "cumple con los requisitos legales". "Somos conocedores del impacto social que genera este tema, pero las ideologías no están por encima de la legalidad. Hay que cumplir con la ley", insistió Sanz. Aun así, la propuesta para levantar un minarete, un templo musulmán y un centro cultural en la avenida Victoria Domínguez Cerrato se ha congelado este mismo viernes.

Desde Vox apuntaron que "es evidente que el uso principal es un lugar de culto". "¿Y eso qué importancia tiene? Muchísima, porque en función del uso principal la edificabilidad cambia, y el proyecto por tanto se tendría que modificar", afirmó este jueves al respecto Gonzalo García de Polavieja, portavoz del grupo local de este partido. "Todo lo que quieren construir allí sería incompatible si el uso principal es un lugar de culto", recalcó García de Polavieja.

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"El gerente y la técnico han revisado otra vez el proyecto por si había algún fallo, y no han encontrado nada", aseguró este pasado jueves Jalid Nieto, portavoz de la Fundación Mezquita de Sevilla. "Si lo aplazan, interpondremos el recurso correspondiente. Y si deniegan la licencia, tendremos que ir a tribunales, aunque no queramos. Estamos en derecho, no en política", aseveró Nieto. "Es un proyecto privado, y si todo está pagado y conforme a la normativa, no hay ningún resquicio legal por el que se pueda rechazar".