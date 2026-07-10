Portbou ofrecerá un grado medio de formación ferroviaria a partir del curso 27-28

La emblemática estación de Portbou (Girona) acogerá el curso 2027-28 un ciclo formativo de grado medio del sector ferroviario que ofertará plazas para entre 25 y 30 alumnos y que pretende ayudar a cubrir la demanda de profesionales.

La consellera de Educación, Esther Niubó, ha firmado este viernes un convenio con el alcalde del municipio, Gael Rodríguez, para impulsar este proyecto, que aprovecha las infraestructuras de la estación histórica de Portbou y su condición de espacio de movilidad transfronterizo.

La consellera ha reiterado que hacen falta centenares de profesionales cualificados en el sector

Niubó ha señalado que el lugar es "estratégico, porque es la puerta de entrada y salida de mercancías y personas entre la Península ibérica y Europa".

La estrategia ferroviaria de Catalunya, según la consellera, debe comenzar "desde las aulas de FP" y ha reiterado que hacen falta centenares de profesionales cualificados en el sector.

El convenio firmado pone las bases de un proyecto que permitirá que, en el curso 2027-28, se ponga en marcha después de una inversión de 480.000 euros un ciclo formativo de grado medio que dispondrá de entre quince y treinta alumnos.

Estos estudios formarán parte de una red ya en funcionamiento de diferentes grados de FP repartidos por Catalunya y relacionados con el sector ferroviario.

Requerirá de una inversión de 480.000 euros y ofrecerá plazas para entre quince y treinta alumnos

El alcalde de Portbou ha detallado que la futura FP se ubicará en un edificio de la estación anexo al de pasajeros, conocido como Antiguo Economato, actualmente en desuso, y que, "con una inversión relativamente sencilla", podrá albergar la nueva formación.

Gael Rodríguez ha dado datos de equipamientos diferenciales para esos estudios en el caso de esta estación, ya que cuenta con vías de ancho ibérico y europeo, "que para las prácticas con el tren son idóneas".

El comisionado para el traspaso de cercanías, Pere Macias, ha estado presente también en la firma del convenio y ha subrayado que la Generalitat trabaja para restablecer conexiones de ancho convencional con Europa, algo que aporta también valor a la nueva FP de Portbou, por donde pasará próximamente una ruta entre Girona y la localidad francesa de Perpiñán.