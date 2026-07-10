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Susto en pleno vuelo

Un pasajero de Ryanair, a punto de ser succionado al desprenderse una pieza del motor y romper una ventanilla

Un piloto de Ryanair denuncia a la Hacienda vasca: alega que la mayor parte de sus horas de vuelo son fuera de España

Un avión de Ryanair en una imagen de archivo.

Un avión de Ryanair en una imagen de archivo. / RYANAIR - ARCHIVO

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Un hombre estuvo a punto de ser succionado de un avión de Ryanair durante un vuelo con salida desde Salónica, Grecia, antes de ser rescatado por otros pasajeros, según informaron testigos y autoridades.

"La cabeza y los hombros de un pasajero colgaban fuera de la ventanilla", declaró una pasajera del mismo vuelo a la emisora local Radio Salónica. "Por suerte, no se había desabrochado el cinturón de seguridad". Otros pasajeros que se encontraban cerca del hombre ayudaron a introducirlo de nuevo en el avión, añadió. Una ventanilla se desprendió en pleno vuelo, poco después del despegue, informó Ryanair.

Destino, Alemania

Según medios griegos, la aeronave era un Boeing 737-800. Según la misma fuente, la ventana se rompió por un fragmento que se desprendió de uno de los motores del avión.

La víctima, al parecer un turista serbio, fue hospitalizada el viernes en Salónica por quemaduras por fricción, pero su estado no se considera grave, según las autoridades. El vuelo tenía como destino Memmingen, Alemania, según la misma fuente.

"La mayoría nos habíamos quedado dormidos, con los ojos cerrados. Se oyó un ruido, como el de un neumático reventando", relató la pasajera. «Enseguida comprendimos que se había producido una descompresión. Se oyeron gritos (...). Por un momento, pensé que alguien había abierto accidentalmente la salida de emergencia», dijo la mujer.

"Se nos cayeron las mascarillas y había un olor fuerte", añadió. Según los medios griegos, el incidente ocurrió sobre Macedonia del Norte.

En un comunicado, Ryanair confirmó que el avión "regresó a Salónica poco después del despegue debido a que una ventanilla de pasajeros se desprendió en pleno vuelo. El avión aterrizó con normalidad y los pasajeros regresaron a la terminal".

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La aerolínea indicó que se proporcionó un avión de reemplazo para transportar a los pasajeros a Memmingen.

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