Notas de corte 2026 en Catalunya: baja Medicina y la titulación con la nota más alta es el doble grado de Derecho y Relaciones Internacionales en la UAB

El batacazo de Matemáticas en las PAU -un 4,18 de media, dos puntos menos que en 2025, tras un examen "imposible de acabar"- hacía presagiar una caída de las notas de corte, confirmada este viernes. Bajan las notas de corte en Medicina, la carrera de más difícil acceso año tras año. Estos estudios siguen copando las primeras posiciones del ranking de las notas de corte más altas en Catalunya, aunque con cifras inferiores a las del curso anterior en el Clínic, la UPF, Bellvitge, Reus, en la UAB, en Lleida y en Girona.

Medicina en el Clínic, la más alta, ha quedado en un 12,685, frente al 12,850 del año pasado. En la UPF, la segunda facultad con la nota más elevada para este grado, se sitúa en 12,534, por debajo del 12,650 del año pasado. En Bellvitge baja hasta el 12,5, frente al 12,650 del curso pasado; en Reus queda en 12,426, frente al 12,576 del curso anterior, y en la UAB desciende hasta el 12,354, frente al 12,494 del curso anterior. Baja también Medicina en Lleida (de 12,467 en 2025 al 12,344 de este año) y en Girona (del 12,453 de 2025 al 12,302 de este año).

Entre las curiosidades en las primeras posiciones, el 12,106 del grado de Filosofía, Política y Economía de la UPF, la UAB, la UAM y la Universidad Carlos III de Madrid

Más allá del ligero descenso en Medicina, la sorpresa de las notas de corte publicadas este viernes es el sorpasso de Derecho y Relaciones Internacionales en la UAB, que con un 12,924 encabeza la lista en un año en el que ninguna titulación alcanza el 13; un sorpasso que se explica por la bajada de Física y Matemáticas tanto en la UAB, que se ha quedado en un 12,924, como en la UB, con un 12,812, ambas afectadas por la ponderación del examen "maldito".

Aunque la bajada más notable en la media de las PAU ha sido en Matemáticas -la materia que pondera en más grados, con lo que ha impactado tanto en Medicina como en Física y Mates- han bajado las notas en hasta 20 de las 35 materias de las PAU. La nota media de las PAU 2026 en Catalunya -correspondiente a la fase de acceso- ha sido de 6,403, mientras que la nota media de acceso a la universidad se ha situado en 7,167; la media PAU más baja de los últimos cinco cursos si se compara la evolución entre 2022 y 2026: 6,856 en 2022, 6,787 en 2023, 6,752 en 2024, 6,440 en 2025 y 6,403 en 2026.

Interés por las Relaciones Internacionales

Además de Derecho y Relaciones Internacionales en la UAB, con un 12,924, ocupa también las primeras posiciones Estudis Internacionals d’Economia i Empresa, grado en inglés de la UPF, con un 12,334. Y, entre las curiosidades en las primeras posiciones, llama también la atención el 12,106 del grado de Filosofía, Política y Economía de la UPF, la UAB, la UAM y la Universidad Carlos III de Madrid.

Supera el 10 [un 10,912 en la UB y un 10,848 en la UAB] el doble grado de Educación Infantil y Educación Primaria en el marco del plan de mejora de la formación inicial de maestro (titulación de cinco años)

Roza el 11 [un 10,912 en la UB y un 10,848 en la UAB] el doble grado de Educación Infantil y Educación Primaria en el marco del plan de mejora de la formación inicial de maestro (titulación de cinco años).

En el otro extremo del ranking, en 146 titulaciones basta con un cinco para acceder: de Traducción e Interpretación en la UAB a Historia en la UB, Enología en la URV, Arqueología en la UAB o Periodismo en Vic.

Salidas diplomáticas

Según explica la web de la UAB, el grado en Derecho y Relaciones Internacionales de la UAB ofrece salidas profesionales tanto en el ámbito jurídico como en el internacional. Sus titulados pueden trabajar en organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas o el Consejo de Europa, y en instituciones supranacionales, como la Unión Europea; incorporarse al cuerpo diplomático; desarrollar su carrera en administraciones públicas que intervengan en políticas y acciones europeas o internacionales; o ejercer en asociaciones, oenegé y grupos de presión con presencia internacional o representación ante las instituciones comunitarias. Dispone solo de 20 plazas -de ahí que la nota de corte sea tan alta- y el curso pasado la nota de acceso ya en 12,714.

Casi 60.000 preinscritos

En este proceso de preinscripción [en el que 59.653 estudiantes han pedido acceder a alguna de las siete universidades públicas catalanas y en Vic] se ha implantado por primera vez la reserva de plazas para estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica, que cuentan con un 1% de las plazas reservadas en cada centro de estudios. La medida ha dado lugar a un total de 586 solicitudes de estudiantes que han acreditado esta situación, de los cuales 276 podrán acceder a la universidad mediante la reserva de plazas y 280 lo harán por el cupo general, al haber obtenido una nota suficiente para entrar en los estudios solicitados.