Tragedia en Almería
"La mayoría o la totalidad" de las víctimas del incendio de Los Gallardos son extranjeras
Las víctimas trataron de buscar una salida por su cuenta a través de una rambla, lo que resultó ser "una verdadera trampa", según el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz
Incendio en Almería, en directo: última hora de los fallecidos en Los Gallardos
EFE
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este viernes de que todo parece indicar que "la mayoría o la totalidad" de las once víctimas mortales del incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería) son extranjeras, a la espera de que concluyan las labores oficiales de identificación.
Así lo ha avanzado el consejero tras explicar que los fallecimientos se produjeron después de que las víctimas decidieran buscar una salida por su cuenta a través de una rambla, lo que resultó ser "una verdadera trampa", en lugar de seguir la orden de confinamiento o las rutas de evacuación previstas por los servicios de emergencia.
Los servicios de emergencia han hallado a las víctimas en dos escenarios distintos. En el primero, cuatro personas perdieron la vida en el interior de un vehículo. Según los primeros indicios apuntados por el consejero serían de origen británico, una hipótesis reforzada por el hecho de que el coche siniestrado tenía el volante situado en el lado contrario. En un segundo escenario, otras siete personas fallecieron mientras caminaban tras haber abandonado sus vehículos para buscar una vía de escape. El origen exacto de este segundo grupo de fallecidos aún está por determinar.
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