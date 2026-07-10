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¿Dónde están Los Gallardos y Bédar? Mapa de la zona del incendio de Almería

Incendio en Almería, en directo: última hora de los fallecidos en Los Gallardos y otros fuegos activos en Catalunya y resto de España

Mapa de Los Gallardos y Bédar donde se ha producido el incendio de Almería

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Los Gallardos y Bédar, dos municipios de Almería situados a unos 75 kilómetros de la capital de la provincia, se han convertido en el epicentro del devastador incendio forestal que está causando una de las mayores tragedias registradas en España a causa de las llamas, con al menos una decena de muertos según el balance provisional. El fuego se declaró en el entorno de Los Gallardos y avanzó con rapidez hacia las sierras y núcleos de población cercanos, obligando a evacuar varias barriadas y parte del término municipal de Bédar.

En este mapa puede consultarse la ubicación de Los Gallardos y Bédar, así como el área afectada por el incendio, una zona montañosa del noreste de la provincia de Almería caracterizada por la presencia de urbanizaciones dispersas, barrancos y una compleja red de carreteras locales que dificulta las labores de evacuación y extinción del fuego.

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