Luis Sentis, experto en robótica: "Los robots solo tienen sentido si mejoran la vida de las personas"

Luis Sentis comenzó a sentir fascinación por los robots de niño viendo 'Mazinger Z' y hoy dirige el Centered Robotics Laboratory de la Universidad de Texas, además de ser cofundador de Apptronik, que ha presentado recientemente su robot humanoide Apollo 2. Entremedio, una beca de la Fundación La Caixa para estudios de posgrado en el extranjero le permitió cursar en 1997 un máster en la Universidad de Stanford, en California. Un salto que "le cambió la vida", tal y como explicó el pasado jueves durante la ceremonia de entrega de la nueva edición de estas becas en CaixaForum Madrid.

-¿Llegará el día en que conviviremos con robots?

-Mucho antes de lo que la mayoría imagina. Los veremos en los servicios públicos, la industria, la logística o los hospitales, donde podrán desempeñar un papel muy importante en tareas de limpieza, desinfección o transporte de material sanitario. Y también estarán en los hogares, ayudándonos en todo tipo de tareas cotidianas o como asistencia a personas mayores que viven solas. Lo que más me interesa son las aplicaciones que mejorarán nuestra calidad de vida.

-¿Iremos a comprarlos como si fueran un teléfono móvil?

-Hace unos años esta idea parecía de ciencia ficción, pero el coste de los robots no dejará de bajar y acabaremos adquiriéndolos en una tienda física o digital, con una plataforma de aplicaciones desde la que podremos incorporar funcionalidades. Serán una plataforma tecnológica tan habitual como lo es ahora el móvil, sí.

-Los robots despiertan fascinación, pero también cierto temor, quizás debido a la influencia de la literatura y el cine. ¿Lo entiende?

-Sí, perfectamente. Por eso, hay que hablar de derechos humanos, de transparencia, de ética y de supervisión de los sistemas de inteligencia artificial. Y no creo que este tipo de decisiones deban tomarlas los ingenieros. Deben recaer en comités formados por personas con sensibilidades distintas: expertos en tecnología, juristas, filósofos, sociólogos, comunicadores o representantes de la sociedad civil. Es un debate que ya se está produciendo. En todo caso, los robots deben estar siempre al servicio de las personas, y no al revés. La comunidad es lo más importante.

-Una de las grandes preocupaciones es el impacto que tendrán sobre el empleo.

-Es una preocupación legítima, pero yo prefiero verlo desde otra perspectiva. Pienso sobre todo en las pequeñas empresas y en los emprendedores. Si los robots asumen aquellas tareas más repetitivas o físicamente exigentes, muchos proyectos de negocio podrán llegar a ser viables. Y es cierto que la tecnología obliga a transformar determinados empleos, pero también permite adquirir nuevas competencias. Creo que estamos ante una oportunidad extraordinaria para que muchas personas pasen de realizar trabajos eminentemente físicos a desarrollar actividades de mayor valor añadido.

-¿Cómo se imagina la sociedad dentro de 20 años si esta tecnología se despliega tal como prevé?

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-Será una sociedad mucho más relajada. Cuando hablamos de robots solemos pensar en las fábricas, pero el cambio más profundo se producirá en los hogares. Hoy muchas familias viven permanentemente sin tiempo debido a las tareas domésticas, el cuidado de los hijos, las obligaciones cotidianas... Todo ello consume una enorme cantidad de horas. Si los robots pueden asumir buena parte de esas tareas, las familias podrán dedicar más tiempo a sus hijos, a sus mayores, a sus amigos o, simplemente, a vivir con más tranquilidad. Si la robótica no sirve para mejorar la vida de las personas, no tiene sentido.