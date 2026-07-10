Tragedia
López Miras ofrece todos los recursos de Murcia para colaborar en el incendio de Almería
El delegado del Gobierno en la Región traslada sus condolencias a los familiares de los fallecidos y el Ayuntamiento de Lorca convoca un minuto de silencio
Última hora del incendio en Almería y fallecidos, en directo
Alba Marqués
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado este viernes su solidaridad con las víctimas y afectados por el trágico incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), que ha dejado al menos once muertos, y ha puesto a disposición de las autoridades andaluzas todos los medios necesarias.
El presidente murciano ha trasladado su apoyo a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que se ha mostrado "consternado por el terrible incendio en nuestra tierra hermana Almería y por sus devastadoras consecuencias".
Asimismo, ha enviado "todo nuestro cariño y solidaridad con las víctimas, sus familias y con todos los afectados". López Miras ha añadido que la Región de Murcia pone "a disposición todos los medios y recursos que sean necesarios para colaborar" ante la emergencia.
El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, también ha querido dedicar unas palabras a los familiares y amigos de los fallecidos en el incendio de Los Gallardos, a quienes traslada su más sentido pésame.
"Mucho ánimo a todos los equipos que siguen luchando sin descanso contra las llamas. Toda nuestra fuerza desde la Región de Murcia", ha escrito Lucas en sus redes sociales.
Minuto de silencio en Lorca
El Ayuntamiento de Lorca, localidad próxima al lugar del fuego, ha convocado un minuto de silencio a las 12:00 en Plaza de España en señal de duelo y apoyo a los vecinos de Los Gallardos y Bédar afectados por el incendio que se desató en la tarde de ayer.
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Fuente: La Opinión de Murcia
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