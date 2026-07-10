Salud
Investigan un posible caso de fiebre hemorrágica Crimea-Congo en Catalunya
Un posible caso de fiebre hemorrágica Crimea-Congo (FHCC) está siendo investigado en Catalunya, a la espera de resultados, han confirmado fuentes de la Conselleria de Salud a Europa Press.
Según ha avanzado el 'Ara' este viernes, el paciente presenta síntomas compatibles con la enfermedad y se le ha trasladado a la unidad de aislamiento del Hospital Clínic de Bareclona, a la espera de los resultados.
La persona habría estado en el norte de España, donde hay mayor presencia de las garrapatas, principales transmisoras de la enfermedad.
De confirmarse, sería el primer caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo registrado en Catalunya, mientras sí ha habido diagnósticos en otros puntos de España.
Precisamente este viernes ha fallecido en el Hospital Gómez Ulla de Madrid un hombre de 84 años que dio positivo en FHCC en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, donde acudió tras una picadura de garrapata.
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