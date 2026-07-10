El incendio de Los Gallardos (Almería), el segundo con más muertos en la historia de España

El incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, es ya el más mortífero de la historia de Andalucía y el segundo con más fallecidos en la historia de España. Al menos 11 personas murieron el jueves por la noche a causa de las llamas en el municipio almeriense en una tragedia igualable a la de Guadalajara de 2005 y solo superada por la de La Gomera en 1984. Repasamos aquí los incendios qua han dejado más víctimas en la historia de España.

El incendio en la isla canaria de La Gomera sigue siendo el que más víctimas mortales ha registrado. Ocurrió el 11 de septiembre de 1984, cuando 20 personas quedaron atrapadas por las llamas en la zona del Roque de Agando debido a un cambio brusco tanto en la dirección como en la intensidad de un fuego que arrasó 900 hectáreas. Entre los fallecidos se encontraba el gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Afonso Carrillo.

La cifra oficial en estos momentos es de 11 fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería), aunque hay 19 desaparecidos. También constan ocho heridos (cuatro de ellos, graves) y no se sabe cuántos desaparecidos. Algunas víctimas quedaron atrapadas por el fuego cuando intentaban huir con sus vehículos por caminos que no había recomendado el ayuntamiento. Por ahora es el segundo incendio con más civiles muertos en la historia de España.

Fueron 11 miembros de los equipos de extinción de incendios los que fallecieron presas de las llamas en Riba de Saelices, en la provincia de Guadalajara, en 2005. Estaban trabajando en el parque natural del Alto Tajo cuando les sorprendió el fuego.

El verano de 1994 fue muy mortífero en cuanto a incendios se refiere en el arco mediterráneo (perdieron la vida 20 personas en la época estival). En Millares (Valencia), siete personas murieron en un fuego forestal que arrasó varios miles de hectáreas. Perdieron la vida cuatro bomberos de la Diputación de Valencia, dos voluntarios que colaboraban en la extinción y un pastor, encontrado días después muerto por inhalación de humo mientras intentaba refugiarse en una cueva con su rebaño.

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El incendio de Horta de Sant Joan, declarado el 20 de julio de 2009 en la comarca catalana de la Terra Alta (Tarragona), se convirtió en una de las mayores tragedias de los servicios de extinción en España. Un cambio extremo en el comportamiento del fuego atrapó a un equipo del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) de los Bombers de la Generalitat. Cinco bomberos fallecieron y otro resultó gravemente herido al verse rodeados por las llamas en un barranco.