Incendios en Almería, Catalunya y resto de España hoy, en directo: última hora de los fuegos

"Inmenso dolor"

"El dolor es inmenso. Andalucía está de luto y nuestro corazón está con Almería y con todos los afectados", ha trasladado el consejero en declaraciones recogidas en nota de prensa por el Ejecutivo andaluz. Ante la evolución del incendio, se ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 2. Así lo ha indicado Sanz en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en el que ha detallado que ya trabajan en las labores de extinción un total de 150 efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) apoyados por cinco vehículos autobombas. El centro coordinador de emergencias también ha activado al Centro Operativo Provincial (COP) de Infoca, a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad, al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y a la empresa suministradora de energía. A ellos se sumarán efectivos del Segundo Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME), que ya han salido de la base de Morón en dirección a Almería. Infoca ha indicado que las rachas de viento están alcanzando hasta 70 kilómetro por hora, lo que complica las labores de extinción, ya que, además, se trata de una zona de espartales especialmente seca.