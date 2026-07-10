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Incendios en Almería, Catalunya y resto de España hoy, en directo: última hora de los fuegos
La simultaneidad de incendios tensiona a los Bomberos: "El de Sentmenat, de gran intensidad, es el que más preocupa"
Catalunya mantiene el modelo de prevención de incendios de Les Gavarres: "Con calor extremo y tramontana, aunque haya gestión, el bosque arde"
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España, como Almería, donde han muerto 12 personas.
En Catalunya, en las últimas horas, los bomberos han dado por controlado el fuego de Les Gavarres y han logrado estabilizar los de Sentmenat, Aiguamúrcia (Tarragona), Navarcles (Bages) y Gavà.
Otros grandes fuegos
En los últimos años, Andalucía sufrió otros grandes fuegos, como el de Coín-Ojén-Marbella (Málaga) en 2012, que quemó más de 8.000 hectáreas, dejó una víctima mortal y obligó a evacuar entre 4.000 y 6.000 personas. Destacaron también el incendio de Moguer/Mazagón, en el entorno de Doñana (Huelva) en 2017, con otras 8.000 hectáreas afectadas y más de 2.000 evacuados; o el de Almonaster la Real (Huelva) en 2020, que superó las 12.000 hectáreas calcinadas y obligó a evacuar a más de 3.000 personas de varias aldeas. En 2021, el incendio de Sierra Bermeja-Valle del Genal (Málaga), considerado un fuego de sexta generación por su comportamiento extremo, quemó unas 9.500 hectáreas y dejó un bombero fallecido. Y en 2022 se hicieron notar los incendios de Pujerra-Benahavís (Málaga) y Los Guájares (Granada), ambos en torno a las 5.000 hectáreas quemadas.
Precedentes
Los precedentes más trágicos por número de víctimas se remontan a 1992, cuando un incendio en el Parque Natural de Grazalema (Cádiz) causó la muerte de cinco miembros de un retén del Plan de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca). Unos años después, en 1999, un fuego en Alájar (Huelva) provocó la muerte de cuatro integrantes de una cuadrilla de la Junta de Andalucía. Otro de los antecedentes más graves en Andalucía fue el incendio de 2004 en Minas de Riotinto (Huelva), con unas 30.000 hectáreas arrasadas, dos víctimas mortales y más de un millar de evacuados. Antes de aquel siniestro de Huelva, los incendios más graves en la región desde 1991 en cuanto a superficie quemada habían sido los de Canjáyar (Almería), en 1999, con 10.000 hectáreas calcinadas, y Huétor Santillán (Granada), en 2001, que destruyó 8.000 hectáreas.
Los Gallardos irrumpe entre los incendios más graves de Andalucía por su balance humano
El incendio forestal de Los Gallardos (Almería), con doce personas fallecidas según la información difundida hasta el momento por el 112 de Andalucía, se sitúa entre los siniestros más graves registrados en la comunidad por su balance de víctimas mortales en las últimas décadas. El consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha calificado el incendio como una "tragedia sin precedentes" y el de "mayores consecuencias hasta la fecha" en la región. El balance incluye además varios heridos, entre ellos una mujer ingresada con quemaduras y otra persona afectada por intoxicación de humo.
Carreteras cortadas
En cuanto a las carreteras, permanece cerrada la N-340A en las inmediaciones del incendio, tras haber sido reabierta al tráfico la A7 que permanecía cortada a causa del incendio entre los kilómetros 709 y 714, en sentido creciente. EMA 1-1-2 ha gestionado más de 150 llamadas de ciudadanos que alertaban del incendio. Las primeras indicaban que las llamas se localizaban en el kilómetro 511 de la N-340A, y que se debían a la caída de un cable.
Evacuaciones
En estos momentos permanecen evacuados los vecinos de la barriada de Almocáizar, de Fuente del Albarico, Los Pinos y La Serena, y las viviendas pertenecientes al Pinar de la localidad cercana de Bédar, donde una mujer ha resultado herida con quemaduras y ha tenido que ser evacuada al hospital de Torrecárdenas. Además, otra persona ha resultado herida por intoxicación de humo y ha sido trasladada al mismo centro hospitalario, mientras que otras cuatro han sido asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves. Asimismo, en la madrugada de este viernes se ha decretado el confinamiento "preventivo" de la urbanización Montemayor, según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), que ha recordado a su vez que ha sido habilitado por el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED) un teléfono de atención e información a los familiares de las personas afectadas por el incendio (677904624).
"Inmenso dolor"
"El dolor es inmenso. Andalucía está de luto y nuestro corazón está con Almería y con todos los afectados", ha trasladado el consejero en declaraciones recogidas en nota de prensa por el Ejecutivo andaluz. Ante la evolución del incendio, se ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 2. Así lo ha indicado Sanz en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, en el que ha detallado que ya trabajan en las labores de extinción un total de 150 efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) apoyados por cinco vehículos autobombas. El centro coordinador de emergencias también ha activado al Centro Operativo Provincial (COP) de Infoca, a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad, al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) y a la empresa suministradora de energía. A ellos se sumarán efectivos del Segundo Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME), que ya han salido de la base de Morón en dirección a Almería. Infoca ha indicado que las rachas de viento están alcanzando hasta 70 kilómetro por hora, lo que complica las labores de extinción, ya que, además, se trata de una zona de espartales especialmente seca.
Máxima prudencia
Sanz ha pedido máxima prudencia a la población, que eviten la zona del incendio y que sigan las indicaciones de los servicios de emergencia. Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también ha destacado la "complejidad" del incendio. "Preocupados y muy pendientes. Máxima cautela toda la noche, por favor", ha escrito en sus redes sociales.
Aumentan a doce los fallecidos en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)
Al menos doce personas han fallecido en el incendio forestal que se ha declarado este jueves en un paraje del municipio de Los Gallardos (Almería), según ha informado el 112 de Andalucía, elevando así el balance anterior que dejaba en seis el número de decesos producidos en una pedanía de Bédar, algunos de los cuales han sido hallados en sus vehículos. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que se trata del incendio "de mayores consecuencias hasta la fecha" en la región, calificándolo de "tragedia sin precedentes". Seguidamente, ha reiterado su pésame por el fallecimiento de estas personas y trasladado el pésame de la Junta de Andalucía a sus familias y allegados.
Habilitan teléfono de atención psicológica para afectados por el incendio de Los Gallardos
Emergencias 112 Andalucía ha habilitado en la madrugada de este viernes un teléfono de asistencia para los familiares de los afectados por el incendio forestal declarado en el municipio de Los Gallardos, en la provincia de Almería. El servicio, disponible a través del número 677 904 624, lo presta el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED) y ofrece soporte emocional e información a los familiares de las víctimas y a los damnificados por el incendio, que ya se ha cobrado la vida de doce personas. A través de esta línea, psicólogos especializados ofrecen atención y orientación para ayudar a gestionar la situación.
Seis personas mueren en el incendio forestal de Almería
El fuego, originado por la caída de un cable de tendido eléctrico, ha obligado a evacuar Bédar y varias pedanías ante la virulencia del incendio forestal
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