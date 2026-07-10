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Incendios en Almería, Catalunya y resto de España hoy, en directo: última hora de los fuegos

La simultaneidad de incendios tensiona a los Bomberos: "El de Sentmenat, de gran intensidad, es el que más preocupa"

Catalunya mantiene el modelo de prevención de incendios de Les Gavarres: "Con calor extremo y tramontana, aunque haya gestión, el bosque arde"

Confinan Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella y la Villa de Mas Bondia por una reanudación del fuego de Guimerà

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Guillem Costa

Germán González

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España, como Almería, donde han muerto 12 personas.

En Catalunya, en las últimas horas, los bomberos han dado por controlado el fuego de Les Gavarres y han logrado estabilizar los de Sentmenat, Aiguamúrcia (Tarragona), Navarcles (Bages) y Gavà.

Mapa de incendios activos.
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