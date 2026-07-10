El incendio de Los Gallardos (Almería) en el que han muerto al menos 11 personas, visto desde el aire

Al menos 11 personas han muerto, entre ellas tres menores, en el grave incendio forestal que azota al municipio de Los Gallardos (Almería), según ha informado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha advertido de que la cifra sigue siendo variable dada la complejidad de la gestión de la emergencia sobre el terreno. Hay cuatro heridos graves y 23 personas desaparecidas. Diez de los 11 fallecidos son extranjeros. "Muchos buscaron la salida natural y no pensaron que pudiera convertirse en una ratonera", ha explicado el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

La caída de un poste en una cuneta, la posible causa del incendio que deja más de 3.000 hectáreas calcinadas. Efectivos del Ejército desplegados en la zona han captado las imágenes del fuego desde el aire.