Imputado el agente antidisturbios que empujó a una docente durante la huelga educativa en Valencia

Imputado el agente antidisturbios que protagonizó una de las imágenes de la huelga indefinida de la educación pública valenciana: la de la agresión por la espalda a una docente que se manifestaba en las inmediaciones de la Conselleria de Educación, en Valencia, el pasado 31 de mayo. En concreto, como confirman fuentes conocedoras de la causa ademas de fuentes de la Fiscalía, se le ha citado a declarar como imputado.

La propia agredida, una docente jubilada, presentó una querella contra el agente, que se ha admitido a trámite según ha adelantado eldiario.es y han confirmado a Levante-EMV fuentes relacionadas con la causa. El sindicato Comisiones Obreras, por su parte, pidió personarse en la causa, pero no se le ha respondido todavía a esa solicitud. Eso sí, la calificación jurídica que presentó el sindicato coincide con los delitos por los que se investigará al agente. En concreto, tres: posible delito de lesiones con agravante de prevalimiento de función pública, contra la integridad moral y contra los derechos individuales.

Dos querellas y un expediente

El domingo 31 de mayo habían pasado 20 días desde el inicio de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria valenciana. Era domingo, pero en la sede de la Conselleria de Educación la negociación continuaba. El bloqueo en los diferentes bloques temáticos desembocó en el encierro de parte de los sindicatos -Stepv, CCOO y UGT-, que querían pasar la noche en la Conselleria. En el exterior, una protesta. En la avenida de Pío XII, esa tarde, las cámaras captaron como un agente de la policía tiraba al suelo a una mujer, docente jubilada, que caminaba por la calzada.

En los días siguientes ya se anunció que se le había abierto un expediente al agente y que la agredida iba a llevar el caso a los tribunales. Posteriormete fue el sindicato CCOO PV el que anunciaba que habia presentado otra querella en defensa de la profesora agredida por un agente de la Policía Nacional en las inmediaciones del recinto de la Conselleria de Educación.

"Durante una concentración pacífica"

Desde el sindicato recuerdan que los hechos se produjeron "cuando, durante la celebración de una concentración pacífica del colectivo en huelga, un policía de la unidad de antidisturbios empujó a la demandante por la espalda, provocando su caída de bruces al suelo y generándole diversas lesiones físicas”.

El 2 de junio, pocos días después de la agresión, CCOO decidió en su Comisión Ejecutiva la personación en calidad de acusación popular, porque entendían que los hechos eran indiciarios de delito para presentar una querella. Esa personación está aún pendiente. Sobre las imágenes, que otros manifestantes grabaron y se difundieron en los medios, el sindicato considera que “la misión del agente es la de amparar los derechos fundamentales y, sin embargo, con su actuación afectó su libre ejercicio”.

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Desde CCOO han solicitado como medida cautelar la suspensión de funciones al agente antidisturbios mientras dure el procedimiento. El 15 de junio la jueza inició formalmente la investigación de los hechos.

Fuente: Levante - EMV