Ignasi Fàbregas Parra, uno de los ganadores de la prestigiosa beca de posgrado de La Caixa: "Me motiva conectar la investigación y la terapia del cáncer"

Ignasi Fàbregas Parra, antiguo alumno de la Escola Ítaca, el Ave Maria y el Institut Lacetània de Manresa, ha sido seleccionado por la Fundació La Caixa para recibir una de sus prestigiosas becas de posgrado en el extranjero.

Gracias a esta beca, ha cursado el Máster en Ciencias Aplicadas al Cáncer en la Universidad de Oxford, un programa de excelencia centrado en la investigación aplicada al cáncer y en el desarrollo de nuevas terapias para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad.

Ignasi Fàbregas Parra / Archivo particular

El acto protocolario de entrega de las becas tuvo lugar este jueves en Madrid en un acto presidido por el rey Felipe VI, junto con representantes de la Fundació La Caixa. La concesión de esta beca reconoce la excelencia académica, el potencial investigador y el compromiso de los estudiantes seleccionados, que desarrollarán su formación en algunas de las mejores universidades del mundo.

El reconocimiento constituye un motivo de orgullo para Manresa y para la comunidad educativa de la ciudad, al poner en valor el talento de un joven que inició en la capital del Bages su brillante trayectoria académica.

El momento de entrega de la beca de manos de Felipe VI / Archivo particular

Ignasi Fàbregas Parra, que la próxima semana cumplirá 23 años, se graduó en Ciencias Biomédicas (Biomedicina) en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) con especialización en inmunología del cáncer, donde obtuvo el premio al mejor expediente académico de la promoción. Adquirió experiencia investigadora inicial en el Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) del Hospital Clínic de Barcelona en proyectos de oncología, y posteriormente se incorporó al grupo de investigación y desarrollo en Inmunología de Grifols en San Francisco.

Investigación traslacional

Fàbregas realizó su trabajo de final de grado sobre el cáncer colorrectal y la evasión inmunitaria en el reconocido hospital Dana-Farber Cancer Institute, de la Harvard Medical School, explorando las interacciones del sistema inmunitario con las células cancerígenas.

Actualmente está cursando el Máster en Ciencias Aplicadas al Cáncer en la Universidad de Oxford, con el apoyo de la beca de posgrado en el extranjero de La Caixa. Explica que «me apasiona la ciencia y su impacto en los pacientes, y me motiva la investigación traslacional que conecta el descubrimiento y la terapia».

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Con proyección de futuro, Ignasi comenzará un doctorado en el grupo de investigación del reconocido médico español Ignacio Melero en la Universidad de Oxford, donde explorará cómo potenciar la inmunoterapia para ayudar a los pacientes con cáncer.