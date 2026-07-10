MAPA | ¿Por qué los incendios de Catalunya no han sido aún peores?: talas de árboles y cultivo de viñedos

El Govern defiende su plan de gestión forestal en Catalunya, que apenas ha empezado a desarrollarse y del que queda mucho trabajo por hacer. Y con datos en la mano esgrime que sin las tareas de gestión forestal realizadas hasta ahora y el papel de los agricultores, los incendios de la última semana, que empezaron con el fuego de Les Gavarres en el Baix Empordà y que desembocaron más adelante en un tenso episodio de simultaneidad de incendios (Carme, Sentmenat, Pla de Manlleu), hubieran sido mucho más dañinos.

Para ejemplificarlo, dos dirigentes de las conselleries de Interior y Agricultura han detallado cómo las tareas de prevención que ya se habían realizado han servido para evitar consecuencias mucho más graves.

En el Anoia, el cultivo de viñedos permitió pasar de un potencial de área quemada de 10.000 hectáreas a 500 hectáreas

El primer caso paradigmático es el del fuego de Les Gavarres, que afectó a más de 2.400 hectáreas. Este macizo del Baix Empordà es uno de los espacios naturales en que más se había avanzado en gestión forestal. Pese a que quedaban actuaciones por abordar, se habían logrado retirar 23.000 metros cúbicos de madera de pino. Estos trabajos, según las estimaciones de los bomberos, sirvieron para frenar un megaincendio que podía haber quemado todo el macizo entero. En concreto, al eliminar todo este combustible en el Coll de la Ganga y Puig d'Arques se facilitó el trabajo de los bomberos, disponían de más caminos y lugares de acceso y al mismo tiempo había menos material para arder.

Mapa satélite que muestra el potencial del incendio de les Gavarres, la Bisbal d'Empordà

"En Les Gavarres, pese a que no se paró el fuego en algunas de las infraestructuras previstas, los equipos de extinción lograron entrar en el bosque y anticiparse al fuego gracias a las tareas ejecutadas previamente", destaca Tamara García de la Calle, directora general de de Prevención y Extinción de Incendios. "La gestión forestal cambió el paisaje del macizo por completo y contribuyó a evitar un incendio mucho peor", constata Jaume Minguell, director general de Bosques.

Viñedos providenciales

En el caso del incendio del Anoia, iniciado en el municipio del Pla de Manlleu, fueron los viñedos de la zona los que actuaron como barrera. "Las áreas cultivadas contuvieron el perímetro real del incendio y también el potencial", resume García de la Calle. En concreto, se pasó de un potencial de 10.000 hectáreas, lo que correspondería a un megaincendio, a uno de 500 (las afectadas finalmente fueron 80).

Mapa satélite que muestra el potencial del incendio del Pla de Manlleu, Anoia

En el caso del fuego forestal de Sant Andreu de la Barca, la gestión forestal realizada mantuvo el incendio dentro de la capacidad de extinción de los bomberos. "Sin gestión previa, el incendio podía haber saltado hacia el sur y arrasar mucho más terreno", asegura la directora general.

Ejes de contención

Para organizar las áreas prioritarias, además de los planes de gestión de cada espacio (muchos de los cuales están pendientes, a diferencia de lo que sucedía en Les Gavarres), Catalunya ha puesto sobre el mapa áreas clave en las que se debe acelerar la tala de árboles en los bosques.

Se han establecido un total de 13 ejes de contención de los cuales cinco se han marcado como urgentes. La idea, en estas zonas, es retirar árboles para prevenir megaincendios. "Se trata de infraestructuras que no evitarán fuegos como los que hemos tenido esta semana, pero que sí deben frenar un incendio con capacidad de saltar de un macizo al otro", dice Minguell.

De momento, se han licitado un 36% de los trabajos previstos. El Govern calcula tenerlos todos terminados dentro de cinco años.

El papel de las franjas

También de cara a 2030, la conselleria se ha propuesto tener listas las franjas de prevención de urbanizaciones y municipios que tienen casas colindantes con los bosques. La mitad de las localidades todavía tienen pendiente su elaboración y el Govern ha abierta una línea de subvenciones de 15 millones de euros para que puedan realizar las franjas.

Vista aérea de la urbanización de las Garrigues, en la Pobla de Claramunt. / El Periódico

Para destacar la importancia de las franjas, los bomberos comparan lo ocurrido en la urbanización de Les Garrigues, en Carme (Anoia), y la de El Farell, en Sentmenat (Vallès Oriental).

En la primera, las franjas (que ante los incendios de sexta generación deberán sobredimensionarse y superar los 25 metros) estaban bien hechas y los bomberos podían garantizar la seguridad de los vecinos. De hecho, pese a que el fuego entró en la urbanización, solo hubo afectaciones en las partes periféricas de 14 edificios de los más de 120 que había.

En la segunda, en cambio, el bosque cubría los tejados de las casas y no se pudo asegurar la protección de las viviendas.

La urbanización de El Farell, amenazada por el fuego de Sentmenat. / El Periódico

Las imágenes aéreas muestran claramente la diferencia entre una urbanización con franjas y una sin ellas. "Las franjas buscan alejar la masa forestal de las casas y debemos poner una marcha más en su creación", sostiene Minguell. "Cuando nos ponemos el cinturón de seguridad, si tenemos un accidente grave, puede ser que no nos salvemos, pero en la mayoría de casos sí nos servirá", zanja.

Además de avanzar en todos los trabajos planificados, Minguell explica que es necesario "mecanizar" y "modernizar" los planes de gestión forestal diseñados para poder hacerlos todos con la actual capacidad de trabajo.