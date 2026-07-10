Galicia gana fondo: España ampliará 38.500 kilómetros cuadrados bajo el Atlántico

Galicia «crece» bajo el mar. Las fronteras submarinas de España al oeste de nuestra comunidad avanzan otros 38.500 kilómetros cuadrados después de la presentación final ante el plenario de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas, culminada a medianoche de ayer, hora peninsular española. Esa ampliación, aseguran, ya ha sido validada por la Subcomisión.

Y ayer se produjo el cierre técnico y diplomático de un proceso de años que permite a España reforzar sus derechos sobre el lecho y el subsuelo marino más allá de las 200 millas náuticas.

El geólogo marino Luis Somoza, coordinador científico de la ampliación y miembro del IGME-CSIC, lo resumió en una frase: «Hemos finalizado el proceso de ampliación de la Plataforma Continental de Galicia con una presentación final ante el plenario de la Comisión de Límites de Naciones Unidas».

Eso sí, «falta la resolucion final como en los tribunales, que podrán emitirla en uno o dos meses», precisa. Las impresiones son positivas: «Ayer todos los Comisionados quedaron satisfechos con el trabajo en Galicia y presentamos las campañas que habíamos hecho en el Sarmiento de Gamboa», expresó, tras encargarse de las consideraciones científicas de la ponencia.

El Instituto Hidrografico de la Marina (IHM) integraba también en el grupo científico-técnico de este proyecto, conjuntamente con el CSIC. La profesora Ángeles Jiménez de la Universidad de Cádiz fue encargada de presentar el alegato final jurídico, mientras la parte diplomática del acto fue abordada desde el MIniterio de Asuntos Exteriores.

La clave está en una parte de la geología que se convierte en geopolítica: el proceso de demostrar ante la ONU que esa porción del Atlántico es prolongación natural del margen continental español.

El resultado es una extensión adicional al oeste de Galicia que se suma a los 78.000 kilómetros cuadrados ya obtenidos al norte. En conjunto, España consolida bajo la fachada atlántica una superficie equivalente a más de dos veces Galicia.

Área de la fosa atlántica y los residuos radiactivos

No se trata de incorporar aguas territoriales, sino de fijar derechos de soberanía sobre el fondo marino y su subsuelo: minerales, recursos biológicos vinculados al fondo, posibles compuestos de interés biofarmacéutico y cualquier aprovechamiento futuro que requiera permiso del Estado.

La ampliación tiene además una lectura ambiental. La zona se encuentra próxima al área donde se hundió el Prestige y no lejos de la llamada fosa atlántica, donde durante décadas se depositaron residuos nucleares de varios países europeos, que ahora se revisan para conocer su estado de conservación. En ese contexto, fijar límites no es solo abrir la puerta a recursos futuros; también es cerrar la puerta a la desprotección.

Somoza ya había anticipado la dimensión del logro: «Hemos asegurado una extensión de 38.500 km² más allá de las 200 millas».

La zona es tan prometedora como difícil. Las profundidades oscilan desde unos 800 metros hasta más de 5.000, con una accesibilidad compleja y una rentabilidad todavía incierta.

Gas o patentes biotecnológicas

Hablar hoy de gas, minerales o patentes biotecnológicas exige prudencia: el potencial existe, pero la explotación no está garantizada ni técnica ni económicamente, según fuentes consultadas. La primera ganancia es estratégica: preservar, conocer y blindar un espacio oceánico antes de que otros usos lleguen tarde o sin control.

La partida desde Vigo del «Sarmiento de Gamboa» para la expedición. / José Lores

Por eso la cartografía sigue siendo decisiva. El buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa, con base operativa en Vigo y gestionado por la Unidad de Tecnología Marina del CSIC, partió de la ciudad en varias campañas científicas.

Así, lograron detallar puntos al oeste y al norte del Banco de Galicia y del monte submarino Fisterra, dos referencias esenciales de este mapa invisible.

La campaña de octubre de 2023, también a bordo del Sarmiento de Gamboa, con investigadores del Instituto Geológico y Minero de España, la Unidad de Tecnología Marina, el Instituto Español de Oceanografía —todos ellos del CSIC— y el Instituto Hidrográfico de la Marina no fue decisiva. La expedición buscaba una radiografía precisa del océano profundo, aunque quedó parcialmente condicionada por un temporal. Otra salida posterior, realizada en 2025 y en que muestra la foto sobre estas líneas, afinó esa imagen.

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Así, tras unos 15 años de trabajo y más de cuatro campañas oceanográficas, Galicia gana fondo en el Atlántico. No es tierra firme, pero sí poder submarino: ciencia, soberanía y memoria bajo miles de metros de agua.