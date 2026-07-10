El Estado tiene 63 inmuebles en Catalunya a los que no da ningún uso conocido; 38 en Tarragona

El Estado tiene en la actualidad 63 inmuebles en Catalunya, más de la mitad (38) en Tarragona, a los que no da ningún uso conocido. Le siguen Barcelona (23) y Girona (2), no teniendo ninguno Lleida. Entre las propiedades en desuso hay plazas de garaje, solares, oficinas y viviendas, tal y como consta en el expediente que ha facilitado la Administración General del Estado a una petición de información realizada por EL PERIÓDICO a través del Portal de Transparencia.

De acuerdo al documento, de más de 30 páginas, en Tarragona constan hasta 38 inmuebles, 12 de ellos son plazas de párking en la calle Urano de Cambrils que salieron sin éxito a subasta en 2024 por alrededor de 7.000 euros.

También hay propiedades en poblaciones como Godall, Montblanc, Sant Carles de la Rápida, Tivenys, Mora D'Ebre, Perello, Montblanc, Cornudella de Montsant, Deltebre, Vilella Baixa, Reus y Pinell de Brai.

Un bar abierto en el Centro Comercial Moda Shopping, juntos a varios locales cerrados propiedad de la Administración. / MANU MITRU

En Barcelona, con 23 referencias contabilizadas por el Ministerio de Hacienda, existen varios bienes inmuebles cuya naturaleza no se explicita en la documentación en los alrededores del Paseo Marítimo, concretamente en la calle de la Marina, la avenida del Litoral y el paseo de Garcia Fària. Algunos de ellos corresponden a bienes inmuebles situados en el edificio que alberga el centro comercial Moda Shopping, anexo a la Torre Mapfre.

En la actualidad, hay menos locales abiertos que cerrados y la situación legal de todo el complejo se encuentra en los tribunales, según explica Álex, responsable de un negocio de hostelería del complejo. "Estamos en un proceso de litigios judiciales porque el centro comercial pertenece a Patrimonio, que es dependiente de Hacienda", asegura Álex, que afirma que han tenido problemas por intentos de ocupación. De hecho, según asegura, los locales que permanecen abiertos se encargan de pagar seguridad privada, además de la luz y el agua.

El Estado tiene un piso sin uso en la calle Aldana número 7 de Barcelona. / BELÉN GONZÁLEZ

En la ciudad condal también constan sendos pisos sin uso en las calles Aldana, cerca de la Avinguda del Paral-lel, Via Julia, Simancas, y Roc Boranat, en el barrio de Sant Martí, entre otros.

Según la documentación facilitada, también aparecen tres propiedades en Vic y una en L’Hospitalet de Llobregat. Mientras que en Girona hay dos inmuebles, uno en Avinyonet de Puigventós y otro en Olot.