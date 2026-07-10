En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja once muertos

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización difundida por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas.

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La Junta de Andalucía ha suspendido toda su agenda pública de este viernes, 10 de julio, "no relacionada con el incendio" forestal que se ha declarado en el término municipal de Los Gallardos (Almería), que ha dejado de momento once fallecidos, ocho heridos --cuatro de ellos graves-- y al menos 19 desaparecidos, conforme las últimas cifras aportadas por el Gobierno andaluz.

Alba Marqués (Murcia) El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha expresado este viernes su solidaridad con las víctimas y afectados por el trágico incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería), que ha dejado al menos once muertos, y ha puesto a disposición de las autoridades andaluzas todos los medios necesarias. Lea aquí la noticia completa.

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha trasladado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la solidaridad de Euskadi con el pueblo andaluz, tras el incendio registrado en Almería en el que han fallecido once personas. A través de las redes sociales, Pradales ha hecho llegar, "en nombre del pueblo vasco" su "más sentido pésame" a los familiares y amigos de las personas fallecidas en el incendio forestal de la localidad almeriense de Los Gallardos.

El obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, ha pedido a todas las comunidades cristianas de la Diócesis que "recen por las víctimas, por sus familias y por quienes están trabajando sin descanso en las labores de auxilio y atención" del incendio forestal de Los Gallardos, que se ha cobrado hasta el momento once vidas.

El Presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha compartido el pésame con todas las familias de los fallecidos a causa del incendio de Los Gallardos, en Almería, y ha pedido a los ciudadanos seguir las indicaciones de las autoridades.

Domingo Díaz (Sevilla) El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha repasado en los micrófonos de Cope y Canal Sur la última hora del incendio en Almería. Ha dejado claro hay 11 fallecidos -al menos cuatro de ellos son británicos-, aunque todo hace indicar que la cifra se puede elevar a 12, ya que son provisionales. De la misma manera, ha reseñado que hay un total de 19 desaparecidos por el momento. Hay más de 3.150 hectáreas calcinadas. Lea aquí la noticia completa.

Unos 200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se han desplegado en torno al incendio forestal que se ha declarado en Los Gallardos (Almería), el cual presenta una evolución "desfavorable" conforme a las primeras aproximaciones que el jefe de la unidad, el teniente general Francisco Javier Marcos, ha manifestado a la ministra de Defensa, Margarita Robles.