Acceso a la universidad
¿A qué hora salen las notas de corte 2026 en Catalunya este viernes?
La nota de corte es la nota de admisión más baja con la que un estudiante ha conseguido una plaza en un grado universitario
Tras los nervios de la selectividad y de las notas llega la hora de la verdad: la primera asignación de plazas universitarias. El momento de saber si la nota que obtuvo cada estudiante finalmente es suficiente para entrar al grado que deseo estudiar (o no); y la publicación de las notas de corte, que conforman el mapa actualizado de la educación superior en Catalunya.
La nota de corte es la nota de admisión más baja con la que un estudiante ha conseguido una plaza en un grado universitario. No es una nota fija, sino que varía cada año según la demanda y las plazas disponibles. Si hay más demanda que plazas, las solicitudes se ordenan de mayor a menor nota hasta que se cubren todas las plazas. La nota de corte es la nota del último estudiante que ha obtenido plaza ese año.
Los estudiantes que se han presentado a las PAU conocerán este viernes a partir de las 10h, cuando las haga públicas la Conselleria de Recerca i Universitats.
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