Catalunya registra 345 incendios en una semana, la mayoría causados por acciones humanas sin "mala intención"

Entre el 1 y el 8 de julio se han registrado 345 incendios en Catalunya. La mayoría de ellos fueron causados por acciones humanas, aunque sin "mala intención". Así lo ha explicado la consellera de Interior, Núria Parlon, quien también ha alertado de que la situación será "sensible y delicada" en cuanto a los incendios la próxima semana por el calor extremo que se espera a partir del domingo.

En declaraciones a la Ser, la consellera ha señalado que en los próximos días subirán las temperaturas y volverán a coincidir con baja humedad y episodios de viento fuerte. Por eso, ha remarcado que las condiciones incrementan un riesgo de fuegos intensos y simultáneos, como los vividos esta semana, que pueden complicar su extinción por parte de los servicios de emergencia.

"Hay que prepararse para una situación sensible y delicada como la que hemos vivido estos días", ha remarcado Parlon. También ha defendido el papel de los bomberos en caso de que se recomiende un confinamiento pese a que el afectado vea las llamas cerca. Ha indicado que lo mejor es llamar al 112 para saber las pautas a seguir y que no siempre lo mejor es autoevacuarse por el riesgo de inhalación de humo que supone o de quedar atrapado entre las llamas.

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La consellera ha recordado que se trabaja por una gestión forestal estructural que se adapte a las condiciones actuales de riesgo de incendios extremos y por eso se quiere conseguir bosques más resistentes a las llamas. Parlon ha anunciado que cuando acabe la temporada de verano se abrirá una negociación con los bomberos para mejorar sus condiciones de trabajo.