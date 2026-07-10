Catalunya se despide este viernes de la segunda ola de calor del verano y se prepara para la tercera a partir del domingo

Buenas y malas noticias. ¿La buena? El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que este viernes finaliza la segunda ola de calor del verano, un episodio que ha batido récords absolutos de temperatura y que ha dejado casi 45 grados en el Ponent de Lleida, máximas de 40 en Barcelona y mínimas de 32 en el Empordà. En las próximas horas, sobre todo de cara al sábado, todo apunta a que los termómetros catalanes vivirán un alivio térmico significativo. ¿La mala? Según apuntan los pronósticos, a partir del domingo se iniciará otro episodio que, tal y como afirman los expertos, se convertirá en la tercera ola de calor del verano. Los expertos afirman que este episodio, que se alargará durante toda la semana que viene, podría ser igual o más intenso que el vivido esta última semana por lo que conviene extremar precauciones.

Los modelos afirman que la tercera ola de calor del verano arrancará el domingo y, en primera instancia, activará avisos de nivel amarillo en amplias zonas del interior ante el riesgo de registrar máximas por encima de los 40 grados en muchas localidades. Para esa jornada se han activado avisos desde la Vall d'Aran hasta el Ripollès y desde l'Alta Ribagorça hasta el Segrià ante la llegada de temperaturas extremas. Según explican desde el Meteocat, es muy posible que a partir del lunes se activen más avisos por calor en todo el territorio. Sobre todo de cara al martes y al miércoles, que ya se perfilan como los días álgidos de este nuevo episodio de calor extremo.

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Los expertos afirman que aún es pronto para saber la magnitud de este fenómeno pero, por ahora, todo sugiere que esta tercera ola de calor será igual o más intensa que las dos anteriores. De hecho, según las últimas informaciones disponibles, no se descarta que durante los días álgidos de este episodio se tengan que volver a activar avisos de nivel naranja o rojo por calor extremo y que, además, se superen nuevos récords absolutos de temperatura. Los modelos indican que las temperaturas se mantendrán en valores extremos durante gran parte de la semana y que, con un poco de suerte, podrían empezar a aflojar a partir del viernes 17 de julio. Aunque todavía no está claro cuánto durará este episodio.