El carillón del Palau de la Generalitat vuelve a poner banda sonora al verano barcelonés

Cada mes de julio, el Palau de la Generalitat abre una de sus puertas más especiales para ofrecer una experiencia que combina patrimonio, música y noches de verano. El histórico Pati dels Tarongers volverá a convertirse, los días 17, 18, 19, 24, 25 y 26 de julio a las 21 horas, en el escenario del XXXIII Festival Internacional de Carilló de Barcelona, una cita única donde el gran protagonista no es una orquesta ni un piano, sino un instrumento tan singular como monumental: el carillón del Palau, formado por 49 campanas de bronce capaces de interpretar desde grandes clásicos como Mozart hasta bandas sonoras o música contemporánea.

A diferencia de cualquier otro instrumento, el carillón no ocupa un escenario: se encuentra instalado en lo alto del edificio y es desde allí donde las campanas llenan de música el corazón del Palau. Inaugurado en 1976, el instrumento pesa cerca de cinco toneladas y cuenta con un teclado manual que permite al carillonista interpretar las obras con una precisión extraordinaria. Durante los próximos conciertos, el público podrá seguir la interpretación en directo a través de un circuito interno de vídeo que muestra los movimientos del músico sobre el teclado.

Concierto de carillón en el Pati dels Taronjers / Rubén Moreno

Una cita multicultural

La 33ª edición reunirá a algunos de los carillonistas más prestigiosos del panorama internacional, procedentes de Japón, Canadá, Bélgica, Polonia, Países Bajos y Francia, junto a la carillonista titular del Palau de la Generalitat, Anna Maria Reverté, referente en la divulgación y conservación de este patrimonio musical.

Cada velada ofrecerá un viaje distinto. El festival arrancará el 17 de julio con la japonesa Naoko Tsujita, que propondrá un recorrido musical entre Canadá y Japón, combinando obras originales para carillón, música de anime y una pieza inspirada en las chimeneas de Antoni Gaudí. Un día después, el belga Lorenz Meulebroek acercará al público a la tradición festiva flamenca con un repertorio en el que convivirán valses, tangos y melodías vinculadas a los gigantes de Dendermonde.

El 19 de julio, la polaca Monika Kaźmierczak presentará un programa centrado en la creación contemporánea que incluirá varios estrenos mundiales. El relevo lo tomará, el 24 de julio, el neerlandés Rien Donkersloot, reconocido por su capacidad para la improvisación, mientras que el 25 de julio será el turno del francés Charles Dairay, que demostrará la versatilidad del instrumento interpretando desde Vivaldi o Mozart hasta grandes nombres de la chanson francesa como Jacques Brel o Charles Aznavour.

La clausura, el 26 de julio, correrá a cargo de la carillonista del Palau, Anna Maria Reverté.

Con acento catalán

La programación de este año establece un diálogo entre música y patrimonio. Coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, dos de los conciertos rendirán homenaje al arquitecto catalán mediante obras inspiradas en su universo creativo, incluida una composición escrita expresamente para el carillón del Palau que se estrenará durante el festival.

La clausura, el 26 de julio, correrá a cargo de Anna Maria Reverté, que ofrecerá un recital dedicado a la música catalana y rendirá homenaje a Pau Casals con motivo del 150º aniversario de su nacimiento. El recital reunirá composiciones de Ferran Sor, Miquel Llobet y Frederic Mompou, además de una selección de melodías tradicionales catalanas

La asistencia es gratuita, aunque requiere inscripción previa debido al aforo limitado. Las reservas pueden realizarse hasta el jueves anterior a cada concierto a través de la web del Carilló del Palau o llamando al 012. Quienes no puedan asistir presencialmente también podrán seguir las actuaciones a través del canal de YouTube del Carilló del Palau.