Los Bombers dan por controlado el incendio en Sentmenat (Barcelona)

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado este viernes por la noche el incendio que arde desde el martes en Sentmenat (Vallès Occidental), que ha afectado a unas 200 hectáreas de superficie, según los cálculos del cuerpo de Agents Rurals. Aun así, seguirán en la zona 21 dotaciones refrescando el área afectada y se irán desescalando durante la noche.

Esta mañana también se ha dado por controlado el incendio del núcleo de el Pla de Manlleu, en Aiguamúrcia (Alt Camp), que, al igual que el de Sentmenat, está estabilizado desde el miércoles. Los Bombers mantienen allí un dispositivo con seis dotaciones terrestres.

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En cuanto al resto de incendios, los de Guimerà y Navarcles continúan estabilizados, mientras que los de Gavà y la Bisbal d'Empordà también están controlados.