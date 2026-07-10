Las claves
La 'bomba de relojería' del incendio de Los Gallardos: ¿Qué se sabe de la tragedia?
Incendio forestal en Los Gallardos (Almería), última hora en directo: cifra de muertos, heridos, desaparecidos y causa del fuego
Al menos 12 muertos en un incendio forestal en Los Gallardos (Almería)
"Estamos ante una tragedia mayúscula", ha afirmado Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, sobre incendio en Los Gallardos, en Almería, que han dejado al menos 12 muertos, 8 heridos y 23 desaparecidos. Las llamas todavía están descontroladas y más de 500 efectivos de emergencia trabajan en la zona. Sin embargo, mientras se lucha contra las llamas, el incendio deja algunas incógnitas todavía por resolver.
Las primeras investigaciones apuntan que el fuego de Los Gallardos (Almería) comenzó tras la caída de un cable del tendido eléctrico en la carretera N-340A, en la cuneta. Las llamas se iniciaron en una vegetación dentro de ámbito urbano pero el fuerte viento en la zona, con vientos de hasta 50 kilómetros por hora, hizo que recorrieran 15 kilómetros en solo dos horas. Red Eléctrica y Endesa niegan que el tendido en el que se inició el fuego sea suyo y apuntan a que pertenecen a un local privado que estaba abandonado.
El municipio de Los Gallardos está cerca de las montañas del sistema Penibético y la vega del río Aguas. Su clima es seco y muy caluroso, con temperaturas muy altas, además de que soplan fuertes rachas de viento que agilizan el desplazamiento del fuero. Tiene una vegetación árida con una orografía escarpada y muchos barrancos, lo que complican la extinción de las llamas. Además, el 40% de la población que reside en la zona es extranjera, destacando principalmente los ciudadanos británicos y belgas que residen en urbanizaciones diseminadas. Esta situación dificultó las tareas de evacuación o de aviso a los residentes.
Por el momento 12 personas, tres de ellas menores, han muerto en el incendio de Los Gallardos. Cuatro de los fallecidos iban en un coche, y al parecer todos son extranjeros y posiblemente británicos por el indicio del volante contrario del vehículo, pero aún están pendientes de identificar. Las otras siete personas muertas iban en un grupo de nueve, de las que dos pudieron salvarse. Uno de ellos es español y el resto belgas o británicos. De los nueve los fallecidos muertos dentro de coches, de ellos ocho mayores de 60 años, según fuentes de la Guardia Civil. Hay ocho heridos, cuatro de ellos graves, y 23 personas a las que no se ha podido localizar. Las víctimas encontradas atrapadas en el interior del coche trataban de huir de las llamas desde uno de los varios cortijos y diseminados del pueblo de Bédar por un camino alternativo, una rambla que ha terminado por convertirse en una "verdadera trampa", según el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, Antonio Sanz
Un incendio "complejo" que empezó en zona urbana y, por las fuertes rachas de viento, se ha convertido en uno forestal se ha convertido en uno de los más trágicos de España con 12 fallecidos y 23 desaparecidos, por el momento, y la quema de 3.000 hectáreas. "Aquí hay pinares, mucho matorral... y todo está seco por las olas de calor. Es el combustible perfecto y junto con el viento es una bomba de relojería”, ha asegurado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, sobre el fuego de Los Gallardos (Almería) y ha añadido que es "uno de los incendios más rápidos y complejos de los últimos años”. Las tareas de extinción todavía duran, por lo que la tragedia puede ser mayor.
"La no atención a las recomendaciones, probablemente, haya provocado tener este número de fallecidos”, ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Es uno de los más trágicos que se recuerdan, aunque no el más numeroso en víctimas mortales. En 1979, 21 personas, entre ellas nueve niños, perdieron la vida en un incendio forestal en un lugar boscoso situado entre las urbanizaciones de Lloret Blau y Pinars (Lloret del Mar). En 1984, otras 20 personas perecieron por otro fuego de similares características en el Roque de Agando, en la isla canaria de la Gomera. En 2005 en Riba de Saelices murieron 11 personas, dos agentes medioambientales y nueve miembros de retenes, mientras trabajaban en las tareas de extinción del fuego, que empezó por una barbacoa mal apagada.
No hubo un aviso a los vecinos de la zona por la magnitud del incencio vía un mensaje de Es Alert sino que acudieron los servicios de emergencia a algunos puntos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha explicado que un mensaje de alerta masivo habría generado "más confusión". “Aquí había casos donde había que confinar, se tenían que quedar en casa y no salir; y otros en los que tenían que salir, y ni siquiera las rutas eran las mismas”m ha remarcado. También se señala que las llamas habían afectado a tres repetidores de conexión telefónica y no había cobertura. "La huella del Es-Alert no es exacta, hay puntos sin cobertura y se ha avisado de manera persona" dijo el presidente de la Junta.
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